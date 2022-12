Hetente szembesülnek rongálással a hulladékgyűjtőknél a Tega Rt. munkatársai, s bár igyekeznek azokban tisztaságot tartani, a tárolókban rövid idő alatt ismét szétszórják a szemetet, így valójában szélmalomharcot vívnak – írta közleményében a társaság. Máthé László igazgató emlékeztetett, több alkalommal is kérték a sepsiszentgyörgyieket, amennyiben azt látják, hogy valaki kárt tesz a hulladéklerakókban, jelezzék azt, ennek ellenére ilyen jellegű megkeresés nem érkezett hozzájuk. Javasolták azonban megfigyelő kamerák felszerelését, ám a cégvezető úgy véli, ez egyrészt hatalmas kiadás lenne, másrészt „aki egy zárat tönkretesz, rongál, az a kamerának sem fog kegyelmezni”. Kifejtette azt is, a Tega Rt. a rongálásokért nem bírságolhat, így „ezzel a problémával a rendőrséghez kell fordulni”. A hulladékbegyűjtő társaság szerint „a közösségi médiában érkező reakciók alapján a megyei rendőrség elutasítja ezt a kérdést”, a hozzászólók pedig megjegyezték azt is, a helyi rendőrség nem ér időben az adott helyszínre, ha hívják őket.

Máthé László jelezte, városszerte összesen 26 gyűjtőpontjukat rongálták meg, folyamatosan javítottak, zárakat, elvágott kábeleket cseréltek, a zárakat működtető akkumulátorokat is lecserélték, de ezek csak rövid ideig működhettek megfelelően, egy-két nap alatt ismét kárt tettek bennük. Az igazgató úgy véli, az újbóli javítás pénzkidobást jelentene, és a környéken lakó érintetteknek is tenniük kell azért, hogy ezek az esetek ne ismétlődjenek meg, hogy a tetteseket végre felelősségre vonják. „Az 1918. december 1. úton több, a Sport, a Gyöngyvirág, a Nárcisz, a Romulus Cioflec, a Mikes Kelemen, a Híd és sajnos sok másik utcában leg­alább egy gyűjtőnket tönkretették, többször, ezek sajnos abban az állapotban maradnak, amilyenben vannak. Amennyiben az érintett lakótársulások úgy gondolják, hogy tenni kívánnak a helyzet ellen, kidolgozunk valamilyen megoldást, de önerőből itt már úgy érezzük, hogy nem tehetünk többet” – mondta az igazgató.