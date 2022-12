Gyermekotthonok lakóinak gyűjtenek

A december 21-ig zajló jótékonysági akció részleteiről a kezdeményező, Rapoș Roland testnevelő tanár, a klub edzője számolt be lapunknak. Elmondta, mintegy félszáz gyermeket szeretnének megajándékozni, akik a város öt otthonában élnek. 4 és 25 év közötti személyekről van szó, így játékot, ruhát, különböző iskolai felszereléseket, hátizsákot, plüss figurákat, kifestőst és könyveket gyűjtenek számukra. Aki teheti, pénzzel is segítheti a kezdeményezést, amint azt Rapoș Roland jelezte, érkezett már reményeiken felüli összeg is a gyermekek megsegítésére. Anyagi felajánlás esetén a 0746 968 867-es telefonszámon egyeztetnek az adományról, az összeg felhasználásáról pedig pontosan elszámolnak, a nyugtákat összegyűjtik, bemutatják az adományozóknak. Az előző időszakban könyvek, játékok, téli cipők és ruhanemű, édességek érkeztek felhívásuk nyomán, december 21-ig azonban még bárkinek lehetősége van az ajándékozásra. A csomagokat, dobozokat a sepsiszentgyörgyi iskolákban lehet leadni, de a polgármesteri hivatal ifjúsági irodájánál (Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám) is átveszik azokat.

A gyermekotthonok lakóinak december 22-én, csütörtökön 17 órakor adják át az ajándékokat a Vadász utcai sportcsarnokban.