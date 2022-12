Háromszékre is megérkezett a betlehemi békeláng

A Romániai Magyar Cserkészszövetség Háromszék körzetének vezetője és a 14-es számú Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat parancsnoka, Székely István, illetve a házigazda 40-es számú Szent György Cserkészcsapat vezetője, Karácsony Csaba parancsnok irányításával vonultak be a cserkészek a templomba. Hátuk mögé felsorakoztak a cserkészek: a sepsiszentgyörgyi 115-ös Bölöni Farkas Sándor Csapat Györgyjakab Tímea Rita csapatparancsnok, a kézdivásárhelyi 34-es számú Gábor Áron Csapat Csucsi Csanád csapatparancsnok és a négyfalusi 59-es Zajzoni Rab István Csapat Köpe Anna-Mária csapatparancsnok-helyettes vezetésével. A szentmise elején Tatár Ágota sepsiszentgyörgyi cserkész Reményik Sándor Örök tűz című versét tolmácsolta.

Márkus András szentszéki tanácsos a szentmisén köszönetet mondott a cserkészeknek: „Istennek legyen hála, hogy Betlehemtől idáig is eljött a betlehemi láng. Isten fizesse mindazoknak, akik gondját viselték ennek a lángnak és elhozták hozzánk is. Figyelmeztessen mindannyiunkat, hogy Betlehemből érkezik karácsony estéjén a második isteni személy, az Úr Jézus Krisztus. És Betlehemben ahogyan szállást kapott, úgy a mi szívünkben-lelkünkben is szállást kell kapnia. Gyújtsuk meg a lángot a mi szívünkben is!” – biztatta a jelenlevőket Márkus atya. Majd figyelmeztetett, figyeljünk a környezetünkben élőkre, a szomszédainkra, hogy mit hoz a karácsony nekik. „Nagy lázban ég az egész város a nagy bevásárlásoktól, de a lelkünk legmélyén a karácsonyi készület nem azokból az ajándékokból áll, amit szeretteinknek meg kell vásárolni. A legnagyobb ajándék belül, a szívünkben van. Az az ajándék, ami környezetemnek lelkileg szerez örömet. Elhozni valakit karácsony estéjén a templomba, ahol lehet, hogy az a láthatatlan angyal majd megfogja a kezét annak a rokonomnak, testvéremnek, aki már évek óta be sem tette lábát a templomba. Ugye, milyen nehéz feladat? A szeretet legnagyobb feladata, hogy először én nyújtsam ki a kezemet feléje, majd a lelkileg nyomorgó embertársamat elhozzam a világ megváltójához, Jézushoz, akinek a neve azt jelenti Isten a szabadító” – fejtette ki.

Előző nap Karácsony Csaba a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért-, Szent Benedek- és Krisztus Király katolikus templomba is elvitte a lángot, majd vasárnap Kézdivásárhelyre és Négyfaluba is tovább vitték, hogy a szeretet szimbóluma elkerülhessen a családok otthonaiba.