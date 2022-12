Megújuló Lánchíd

A hídon egyelőre csak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járművei, valamint a taxik, hagyományos és segédmotoros kerékpárok, motorbiciklik, valamint az egyszerű vagy elektromos rollert használók közlekedhetnek, gyalogosok a tervek szerint a jövő nyár végétől használhatják az átkelőt. Karácsony Gergely bejelentette, hogy a híd végső forgalmi rendjéről a budapestiekkel együtt kívánnak dönteni, valódi közéleti viták lefolytatása után.

A városvezető felidézte: a híd egy olyan korszakban született, amikor Magyarország egyszerre képviselte a haza és a haladás ügyét, és amikor nem volt kérdés, hogy „Magyarország vagy Európa, hiszen világos volt, hogy Magyarország és Európa”. A híd felújításával együtt abban bíznak, hogy Magyarország újra ilyen hely lehet – tette hozzá a főpolgármester, aki köszönetet mondott munkájukért az építőknek, a tervezőknek, a BKK-nak, illetve a budapestieknek az elmúlt 18 hónapban és az azt megelőző, várakozással teli 20 évben tanúsított türelemért. Arról is szólt, hogy a kormányzat képviselőit is hívták a rendezvényre, ám nem tudtak eljönni. A főpolgármester megköszönte a kormánynak is a munkát, mert egy ilyen közös sikerből, mint a Lánchíd felújítása, a kormánynak is részesednie kell.

Sal László, a kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szerződésben foglalt határidő előtt öt nappal át tudják adni az ideiglenes forgalomnak a Lánchidat. Ugyanakkor a 80 százalékban kész rekonstrukciós munkálatok a járdarészeken folytatódnak, ezért a gyalogosok csak a jövő nyár végétől vehetik birtokba a hidat. Közlése szerint végig érezték a beruházás presztízsét, és ennek megfelelően végezték a munkát. A legnagyobb kihívást az elöregedett vasbeton pálya cseréje jelentette. A szerkezet elbontása után mintegy 900 tonnányi acélpályát építettek be, továbbá 20 tonnányi acélszerkezettel erősítették meg a hidat, restaurálták a kőfelületeket, a láncot pedig új korrózióvédő bevonattal látták el.

Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója közölte, hogy pontosan 548 nappal a tavaly júniusi teljes lezárás után, időre és az előre meghatározott költségkereteket betartva átadhatják az ideiglenes forgalomnak az útpályát. Az ideiglenes üzem egyben lehetőséget nyújt a közösségi közlekedési, illetve a mikromobilitási eszközök prioritásának kipróbálására. A BKK azt is közölte, hogy a korábbinál több mint 20 százalékkal nagyobb kapacitást biztosít azok számára, akik a Lánchídon közösségi közlekedéssel utaznak. A híd végleges forgalmi rendjéről 2023 első fél évében születik döntés a budapestiek véleményének kikérésével.