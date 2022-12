Utolsó évéhez érkezett a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó, a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület koordinálásával, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a civil szféra partnerségével zajló, európai uniós forrásokból finanszírozott program. Az összetett, infrastrukturális beruházásokat, valamint szociális és egyéb felzárkóztatási folyamatokat is magában foglaló projekt lebonyolítói részéről Veres-Nagy Tímea projektmenedzser és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester kedden számolt be az eddigi megvalósításokról, a soron következő feladatokról, valamint a további elképzelésekről.

Öt éve indult

Veres-Nagy Tímea projektmenedzser a 2017-ig visszanyúló, kísérleti programként indult kezdeményezés fontosabb állomásait ismertette, kezdve a Sepsi Helyi Akciócsoport létrehozásától a felzárkóztatási stratégia kidolgozásán, a Sepsiszentgyörgynek megítélt hétmillió euró pályázati rendszerben történő felhasználásával kapcsolatos akadályokon keresztül el egészen a jelen helyzetig, amikor elmondása szerint két meghatározó folyamat végéhez közelednek.

A projektmenedzser felidézte, a rendelkezésre álló 7 millió eurós támogatást két részre osztották, 4,5 millió euró infrastrukturális beruházások megvalósítását célozta a három hátrányos helyzetű városrészben: a Csíki, a szépmezői, valamint az Őrkő negyedben, ezek lebonyolítását az önkormányzat vállalta. Valamivel több mint 2,1 millió eurót az akciócsoport az említett városrészekben lakók életminőségét szolgáló projektek támogatására írt ki. Erre a hányadra civil szervezetek pályázhattak. A fennmaradó valamivel több mint 370 ezer eurót az akciócsoport működésére fordították.

Az őrkői szociális központ látványterve

Infrastruktúra és szolgáltatások

Veres-Nagy Tímea elmondta, azzal is szembesülniük kellett, hogy a 2019-ben egy-másfél évesre becsült lebonyolítás végül négyévesre bővült, több okból kifolyólag. Meg kellett küzdeni a pályázatok kiírásának és elbírálásának szövevényes folyamatával; ezen túlmenően kiderült, hogy a különböző vonatkozó jogszabályok gyakran nincsenek összehangolva, ami fennakadásokhoz vezetett, de az egyik legnagyobb kihívásnak mégis az bizonyult, hogy 2019-ben egészen más értéket jelentett a 4,5, illetve a 2,1 millió euró, mint 2021-ben vagy idén. Emellett komoly akadályként merült fel a bizalomhiány, a szélre sodródott közösségekkel kapcsolatos előítéletek legyőzése.

Veres-Nagy Tímea felidézte: mindhárom hátrányos helyzetű övezetben terveztek infrastrukturális beruházásokat. Amint arról korábban beszámoltunk, az Őrkőn száz gyermek fogadására alkalmas óvoda, integrált szolgáltatások biztosítására alkalmas közösségi központ, valamint 50 szociális lakás (25 ikerház) épül. A Csíki és a szépmezői negyedben szintén közösségi központokat hoznak létre.

A 2,1 millió euróból három nagyobb szolgáltatási projekt valósul meg, ezeket a Caritas, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány kivitelezi, és széles körű, az övezetekben lakók integrálását célzó szociális szolgáltatásokat jelentenek. Összesen ezer személy részesült szociális, szociomedikális, oktatási, képzési szolgáltatásokban, melyek az életkörülményeik javítását, valamint a beilleszkedési, felzárkózási esélyeiket növelik.

Veres-Nagy Tímea rámutatott, az akadályok ellenére hat projekt támogatására sikerült kiírni végül a pályázatokat, és ezáltal a Sepsi Helyi Akciócsoport az első tíz között van az országban létező 32 hasonló entitás között, melyeknek a rendelkezésre álló támogatási összeg oroszlánrészét sikerült pályázat útján szétosztani. A hat projektnek a három városrészben összesen 3300 haszonélvezője van.

Veres-Nagy Tímea és Tóth-Birtan Csaba szerint a helyi akciócsoport révén sikerült egy mederbe terelni azokat a szociális kezdeményezéseket, melyek eddig külön-külön léteztek. A helyi szervezetek 2017 előtt is foglalkoztak a hátrányos helyzetű térségek lakóival, de ezzel a kezdeményezéssel jobb szervezési keretet biztosíthattak, hatékonyabb munkát, eredményeket tudnak felmutatni, s egy elkülönülést enyhítő folyamatot is elindítottak. Az alpolgármester ugyanakkor jelezte, az önkormányzat a továbbiakban is együttműködik az akciócsoporttal, mivel bőven akad még tennivaló a három városrész felzárkóztatása terén.

Az őrkői óvoda látványterve

Szűk egy év maradt

Veres-Nagy Tímea és Tóth-Birtan Csaba részletesen ismertette az infrastrukturális nagyberuházások jelenlegi állását, illetve az elmúlt időszak főbb történéseit is. Az Őrkőn mindhárom beruházás esetében megvan a kivitelező, egy más megyéből érkező vállalkozás nyerte a versenytárgyalást. Az ötven szociális lakás építésére szánt terepet átadták a cégnek, hamarosan a másik két helyszínre is sor kerül.

Mint ismert, az ikerházak építéséhez több létező lakást le kellett bontani, az ott élőknek ki kellett költözniük, ezért hosszas egyeztetési, tárgyalási folyamat előzte meg a bontást. Összesen 32 család volt érintett, és mint arról beszámoltunk, elhelyezésük érdekében az önkormányzat szükséglakásokat vásárolt a város különböző részein. Végül 26 család költözött ezekbe, öt saját erőből oldotta meg lakhatását, illetve egy családdal még nem sikerült dűlőre jutni.

A költöztetést megelőzően az önkormányzat szociális igazgatóságának munkatársai hosszas tárgyalásokat folytattak a szükséglakások szomszédságában élőkkel, mivel elég sok kifogás, aggály merült fel az őrkői családok beköltöztetése kapcsán. Ezek mára elcsendesültek. Veres-Nagy Tímea kifejtette, a beköltözőknek is segítséget kellett nyújtani, mivel számukra eddig ismeretlen lakatási körülmények közé kerültek, együttélési szabályokat kellett megtanulniuk, azokhoz alkalmazkodniuk. A bontás kapcsán örömmel nyugtázta, hogy az alapos előkészítésnek köszönhetően végül a 26 család önként mondott le az ingatlanról, és java részük a bontást is megoldotta, nem kellett buldózerekkel letarolni a házakat vagy karhatalmi szervekkel megoldani a kiköltöztetést.

Az Őrkőn a szennyvízhálózat kiépítésére – melyet más alapokból, a Regionális Operatív Programon keresztül finanszíroz a város – szintén átadták a terepet a kivitelezőnek, illetve elindították a majdani utcahálózat tervezési folyamatát is. Utóbbi beruházás később valósul meg, más finanszírozásból.

A Csíki negyedi központ kialakítási munkálatai befejeződtek, a berendezés következik, majd a Máltai Szeretetszolgálat és a partnereik átvehetik a terepet a pályázatukba foglalt szolgáltatások biztosításához. Szépmezőn rossz szakembert fogtak ki, megkésett a műszaki terv, de hamarosan az is meglesz, és tavasszal nekiláthatnak az ottani központ kialakításának is.

A beruházások kapcsán Tóth-Birtan Csaba elmondta, a drágulási hullám miatt megtörténhet, hogy a költségek az eredetileg becsültek duplájára nőnek, és a különbözetet önrészként az önkormányzatnak kell biztosítania.

A hat projekt mindegyikét 2023 novemberéig le kell zárni, Veres-Nagy Tímea és Tóth-Birtan Csaba is úgy véli, tarthatóak a határidők, egyelőre nem készülnek azzal a forgatókönyvvel, hogy nem sikerül lezárni a beruházásokat és a szociális beavatkozásokat. Az alpolgármester azt is jelezte, a Sepsi Gal révén elkezdett munkát folytatni szeretnék, és amennyiben nem lesz új finanszírozási lehetőség, az önkormányzat hajlandó pár évig fenntartani az elindított programokat.