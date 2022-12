Bőséges vásár, ínséges forgalom

A színpadon egymást váltó óvodás és iskolás csoportoknak is kevesen tapsolnak: nem minden szülő tud elszabadulni munkaidőben, és a nagyszülők se mind nyugdíjasok, de aki odaért, az körbe is jár, legalább megszemléli a kínálatot. Rajtuk kívül alig néhányan nézelődtek tegnap, csak a hentes előtt voltak többen. Az árusok szerint gyenge az eladás: van, aki szerint olyanforma, mint tavaly, amikor még javában tombolt a koronavírus-járvány, mások szerint rosszabb. Egy vevő úgy véli, hogy a most dühöngő influenza ritkította meg a közönséget, egy másik szerint a drágaság vagy inkább a pénzhiány. Egy gyermeke fellépésére váró édesapa határozottan kijelenti: akárki akármit mond, a vásár szép, helyi vagy környékbeli kézműves termékeket kínál, az árak sem magasabbak, mint tavaly; a maga részéről mindenkit arra biztat, hogy a székelyföldi kistermelőktől, vállalkozóktól szerezzen be angyalfiát.

A választékkal biztosan nincs baj, akár fogyóanyagokat (üzletekben nem kapható élelmiszert, kozmetikumot), akár ajándéknak való csecsebecsét, könyvet, hanglemezt, akár rövidebb vagy hosszabb időre szóló, praktikus és hangulatos használati tárgyakat, ruhaneműt, lakásdíszt keres valaki: sokféle ügyes és tetszetős holmi vár gazdára. Enni is lehet, 20–25 lejért ízletes és bőséges szezonális ebédet adnak a lacikonyhában, akár elvitelre is. A pult mögött sürgő-forgó asszonyok elmondják, hogy ilyen kevés vendégük soha nem volt, évről évre apad a számuk. Valószínűleg többen lennének, ha a korcsolyapálya működne, de az időjárás nagyon megbízhatatlan, már kétszer elolvadt a nehezen készülő jég. Ilyenkor szebb lenne behavazottan a hely, a langyosabb levegő azonban kedvez a kint maradásnak, a délutáni-esti órákban koncertező kórusok, zenekarok pedig egész másképp készítik fel az ünnepre a hallgatóságot, mint a bevásárlóközpontok hangszóróiból ömlő nemzetközi slágerek, és mától kezdve fényfestés is lesz, a beérkezett gyermekrajzok legjobbjait három napon át 18 és 21 óra között kivetítik a Tamási Áron Színház homlokzatára. Lehet kicsit bújócskázni a parkban elhelyezett betlehem elemei között, fényképet készíteni az alkalmi keretben, és még nem késő levelet küldeni az angyalnak: ott a postaláda a fényképkeret előtt.