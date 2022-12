Sztrájkoltak a prefektúrán

Következő írásunk

Nincs új a nap alatt: Románia „példaértékű” kisebbségpolitikáját dicsérte Klaus Iohannis a nemzeti kisebbségek napján. Az államfő hétfőn tette közzé üzenetét az elnöki hivatal honlapján, melyet azért keresgélni is kell egy keveset, közösségi oldalán nem olvasható. Oda a számára fontosabb politikai fejlemények kerülnek, amelyekhez megjegyzéseket is lehet fűzni, élnek is számosan e lehetőséggel. Az elnök vélhetően nem kívánt kockáztatni, ünnepélyes szólamai mellé mégsem illenek azok a tömény, vaskosan kisebbségellenes megjegyzések, amelyek rendszeresen elhangzanak a stadionokban, és bizony a közösségi oldalakról is visszaköszönnek.