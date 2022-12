Százmillió lejes hitelt vesz fel Sepsiszentgyörgy

Válságban jó, ha van mihez nyúlni – állítja Antal Árpád polgármester, aki azt is elmondta: a következő három évben (2023–2025-ben) felhasznált összegeket tíz év alatt kell visszafizetni, 2026-tól kezdve, amikor már remélhetőleg túl leszünk a válságon. A pénzre azért van szükség, hogy a megkezdett vagy tervezett beruházásokat, fejlesztéseket be is tudják fejezni. A hitelkeret megnyitását egy korábbi döntésével már jóváhagyta a helyi tanács, azóta meghirdették a közbeszerzési eljárást, amelyen a Román Kereskedelmi Bank (BCR) nyújtotta be a legjobb ajánlatot, ezért ezzel a pénzintézettel szerződnek majd – miután a pénzügyminisztérium szakhatósága is rábólint a bankkölcsönre.

A városnak amúgy már pontos listája van arról, hogy hova irányítsa a pénzt: a Székely Mikó Kollégium és a Mihai Viteazul Főgimnázium felújítására (mindkét középiskola kapott 8–8 millió lejt e célra a fejlesztési minisztériumtól, de még összesen 15 millió kellene ahhoz, hogy ne maradjon félbe a tatarozás), ebből egészítenék ki a piaci vásárcsarnok és az emeletes parkolóház, illetve a Borvíz utcába tervezett óvoda megépítésének költségvetését is, befejeznék végre a Design Bank átalakítását, emellett pedig több utca és járda javításához is szükség van pótlásra: a Jókai Mór és a Cigaretta utca, valamint több szotyori utca korszerűsítését, a belső városmag sétálóövezetének kialakítását, a szépmezői ipari park közlekedési útvonalai­nak bővítését és a szépmezői út körforgalmainak megépítését is hitelből segítenék.