Egyértelműen aljas szándék állt a Kovászna megye zászlaja ellen tavaly karácsony tájékán indított per mögött, de eredményesnek bizonyult a törvényes út követése, így most már jogerős bírósági ítélet is megerősíti, hogy a jövőben is hivatalosan használható a megye zászlaja – jelezte közleményében a megyei önkormányzat a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítő­szék kedden nyilvánosságra hozott kedvező ítéletével kapcsolatban. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy közel egy évtizedes küzdelem áll Háromszék legerősebb szimbólumának elfogadtatása mögött.

„Amikor szimbólumainkat támadják, a fájdalom a csontig hatol, mint a kés. Évtizede küzdünk gyönyörű címeres megyezászlónk elfogadásáért, hiszen Háromszék legerősebb szimbóluma. Évtizede nézzük, hogy román városok és megyék címeres zászlóit elfogadják és azokat szabadon használhatják, miközben a mi jelképeinket elsüllyesztik, félreteszik, megtámadják” – idézi a közlemény Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét. Az önkormányzati vezető értékelésében arra is kitért, hogy az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően kezdődött újra a zászlók hivatalosítása, és ezúttal erdélyi magyar településekre, megyékre is sor került. Tamás Sándor továbbá felidézi, hogy alig három hónap telt el, hogy megjelent a Kovászna megye hivatalos zászlaját jóváhagyó kormányhatározat, és már meg is támadták. „Mi végig törvényesen jártunk el, érveltünk, és a legfelsőbb bíróság nekünk adott igazat: marad Kovászna megye hivatalosan elfogadott zászlaja. Egyértelműen aljas szándék áll a perbe hívás mögött, hiszen pont egy évvel ezelőtt, karácsonykor kaptuk meg a feljelentést. Azonban az igazság mellettünk állt, és bebizonyosodott: minden rendben van a kormányhatározattal, az abban jóváhagyott megyezászlóval is” – fogalmazott a közlemény szerint Tamás Sándor.

A tájékoztató ezenkívül részletesen felidézi a megyezászló elfogadásának kalandos történetét, amelyet szerdai lapszámunkban már ismertettünk. A közlemény egészen 2015. június 11-éig nyúlik vissza, ekkor jelent meg az a törvény, amely szabályozza a közigazgatási egységek saját zászlajának használatát. Emlékeztetnek, hogy Kovászna megye már abban az évben benyújtotta az illetékes minisztériumhoz a megyezászlóra vonatkozó iratcsomót. A szabályos eljárás során nem, csak később emelt kifogásokat a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma. Ennek eredményeképpen a minisztérium a fiók mélyére süllyesztette a megyezászló dokumentációját, az ügy az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően került ismét elő. 2021. szeptember 15-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a Kovászna megye zászlaját elfogadó kormányhatározat, és azt követően több helyen ki is tűzték a hivatalos zászlót. Még abban az évben, decemberben megtámadta az erről szóló kormányhatározatot a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma. Alapfokon a Brassói Táblabíróság jóváhagyta a fórum keresetét, és érvénytelenítették a kormányhatározatot. Ezt a döntést megfellebbezte a kormány és Kovászna megye. A legfelsőbb bíróság december 19-én, hétfőn döntött a fellebbezés ügyében, jóváhagyva a kormány és a megye keresetét, megsemmisítve a táblabíróság döntését, elutasítva egyben a fórum keresetét is. Az ítélet jogerős, ami azt jelenti, hogy továbbra is hivatalosan lehet használni Kovászna megye zászlóját – olvasható a közleményben.

Amint arról több ízben is beszámoltunk, a megyezászló története egészen 2008-ig nyúlik vissza. A megyei önkormányzat akkor már elfogadta ezt a zászlót, ám a tanácshatározat ellen pert indított a prefektus, és arra hivatkozva, hogy Romániában nem rendelkezik jogszabály a zászlók elfogadásáról, 2013-ban a Brassói Táblabíróság megsemmisítette a megyei közgyűlés döntését. Végül 2015-ben a közigazgatási zászlók elfogadását és használatát szabályozó törvény megszületésével sikerült újra előrelépni. A megyei és a sepsiszentgyörgyi tanács is azonnal lépett, zászlót fogadott el, de ezek életbelépését sorozatban gáncsolták el a

provokátorok.

Kovászna megye zászlaja fektetett téglalap alakú textília, melynek kék mezejét széles aranysáv vágja át. Az aranysáv közepét Kovászna megye hivatalos címere foglalja el. A zászlón is megjelenített megyecímert 2007-ben fogadta el a kormány.