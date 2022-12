Üzenet és koszorúzás a 33. évfordulón

Előző írásunk

Egyértelműen aljas szándék állt a Kovászna megye zászlaja ellen tavaly karácsony tájékán indított per mögött, de eredményesnek bizonyult a törvényes út követése, így most már jogerős bírósági ítélet is megerősíti, hogy a jövőben is hivatalosan használható a megye zászlaja – jelezte közleményében a megyei önkormányzat a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítő­szék kedden nyilvánosságra hozott kedvező ítéletével kapcsolatban. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy közel egy évtizedes küzdelem áll Háromszék legerősebb szimbólumának elfogadtatása mögött.