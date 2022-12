Ajándék erdővidéki családoknak, gyermekeknek

A HKA a közösségi kártyák használata révén begyűlt összegből biztosította a kiírás anyagi keretét, s baróti partnerükkel, a Deák Hámor Kft.-vel egyeztetve úgy döntöttek, húsz családot segítenek egyenként 300 lejes pénzösszeggel, ezzel is hozzájárulva kiadásaikhoz az ünnep közeledtével. Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, bár plakátokon is hirdették, a támogatás lehetősége csak kevés érintetthez jutott el, mindössze öt pályázat érkezett felhívásukra. Nehéz helyzetben lévő, több gyermeket nevelő, egyszülős családokról van szó, sokan élelemre költik az alapítvány által felajánlott pénzösszeget, más ajándékra fordítja, egy fiatal lány pedig egy székely ruha megvásárlásába fekteti a megítélt támogatást, ebben szeretne ballagni – fűzte hozzá Bereczki Kinga. Az adományt tegnap délelőtt adták át Baróton a családok képviselőinek.

A HKA a legkisebbekre is gondolt, a baróti ado­mányozást követően képviselői felkeresték az erdőfülei iskolát és óvodát, ahol 150 édességcsomaggal ajándékozták meg a gyermekeket.