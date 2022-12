Elhalálozás

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk,

a nyujtódi születésű sepsiszentgyörgyi

STEFÁN GIZELLA

(szül. KISS)

életének 89., özvegységének 18. évében 2022. december 22-én csendesen elhunyt.

Drága halottunkat december 24-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon, barát,

GÁL ZAMFIRA

(szül. DRAGICI)

életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. december 24-én, szombaton

13 órakor lesz az uzoni

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás december 23-án, pénteken 16 órától.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

a málnási

özv. NAGY PÁLNÉ

KÖLCZE ILONA

életének 81., özvegységének 23. évében elhunyt.

Temetése 2022. december 24-én, szombaton 13 órakor lesz a málnási ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az uzoni

özv. SZABÓ GYÖRGYNÉ ­temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

megemlékezés

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, / Megtölteni szépséggel a családod életét. / Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Fájó szívvel emlékezünk

id. KÁDÁR ERNŐRE, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk a nagyajtai SIMON LAJOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni.

Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.

Fájó szívvel emlékezünk

id. GÁL ÁRPÁDRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes. Emléke szívünkben örökre megmarad.

A gyászoló család

Jóságukat szívünkbe zárva, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA és

id. LEMHÉNYI BÉLÁRA haláluk 13., illetve 2. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Gyermekeik és azok családja

Három éve, december 24-én, hogy drága szerettünk,

JÁNÓ ALBERT eltávozott tőlünk. Emléke szívünkben örökre megmarad.

Szerető családja

Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk elfáradt szíved. Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

RÁPOLTI IRÉNRE

(szül. FALKA) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen békés, emléke áldott.

Szerettei

Szeretetét, jóságát, örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kilyéni VERESS ZSÓFIÁRA, akit két éve ragadott el a kegyetlen halál szerető családja köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Csak az hal meg, akit elfelejtünk, szívünkben örökké élni fog, akit igazán szeretünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. PATAKI JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Könnyes szemmel,

fájó szívvel emlékezem

FERENCZ JÁNOSRA

(Tatakára), aki búcsú nélkül december 24-én hat éve, hogy eltávozott. Szívemben örökkön örökké élni fogsz.

Bánatos özvegye, Rózsika

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

ifj. VIKÁRIUS SÁNDORRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk a besztercei születésű sepsiszentgyörgyi

DEMETER TIBORRA halálának 4. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

Szomorú szívvel emlékezünk a nagyborosnyói

ANDRÁSI ADELLÁRA

halálának 11. évfordulóján. ­Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki H. TÉGLÁS ISTVÁNRA halálának 7. évfordulóján.

Szerettei

Elhagytad a házat, amit úgy szeretettél, / Minket és mindent, amiért úgy küzdöttél. / A jó Isten áldja drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed. / Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, / Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Fájó szívvel emlékezünk ­FODOR GYÖRGYRE halálának hatodik hetében.

Özvegye, Ildikó

és négy gyermeke

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Fájó szívvel

emlékezünk a középajtai

SZABÓ ROZÁLIÁRA

(szül. GYÁRFÁS) halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Egy hideg téli napon életed véget ért, szeretteidet itt hagyva, búcsú nélkül elmentél. Oly szomorú nélküled élni, várni, ki nem jössz többé, szeretni fogunk mindörökké. Fájó szívvel emlékezünk NAGY MAGDOLNA (szül. BARTHÓK) nyugalmazott könyvelőre halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fiai és azok családja

Szívünk fájdalmával gondolunk FEKETE ZSUZSÁRA

halálának 22. és

id. FEKETE MIHÁLYRA ­halálának 6. évfordulóján.

Testvéreik, János, Esztike, ­valamint Évike Németországból és szeretteik

