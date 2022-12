Amint azt Izsák Balázs kifejtette, a levéllel céljuk, hogy segítséget nyújtsanak Romániának, hogy nemzetközi presztí­zsét javítsa. Az elnök szerint a schengeni övezethez csatlakozást is elősegítenék, de úgy vélik ugyanakkor, hogy egyik előfeltétele az ország nemzetközi megítélésének javítása, egy hiteles kép nyújtása, annak bizonyítása, hogy Románia maradéktalanul eleget tesz nemzetközi vállalásainak. Izsák Balázs szerint a csatlakozáshoz az országnak több feltételnek meg kellett felelnie, a hatóságok az elmúlt tizenegy évben sokat dolgoztak ezen, viszont Romániának biztosítékokkal is kell szolgálnia, hogy ezek a feltételek hosszú távon is fenntarthatóak, hitelesnek kell látszania, bizalmat kell közvetítenie az övezet többi állama irányába. A bizalomra alapuló viszony kialakulásában meghatározó szerepet játszhat, ha Románia teljesíti más, eddig rendezetlen nemzetközi vállalásait, így például a nemzeti kisebbségek védelme terén. Izsák Balázs emlékeztetett: jövőre lesz harminc éve, hogy az ország csatlakozott az Európa Tanácshoz (ET).

A dokumentumban arra kérik a kormányfőt és a parlamentet, hogy tegyenek eleget az ET nemzeti kisebbségekre vonatkozó ajánlásainak, véleményezéseinek, melyek alkalmazását Románia egyoldalúan és önkéntesen vállalta. Izsák Balázs részletesen ismertette, hogy ezek a dokumentumok a területalapú önrendelkezéshez való jogról, valamint az egyházi ingatlanok restitúció­járól is rendelkeznek. Izsák Balázs felkérte Kulcsár-Terza József parlamenti képviselőt, hogy a dokumentum útját kövesse a román törvényhozásban. A 108 oldalas melléklet az idevágó nemzetközi egyezményeket, szerződéseket, ajánlásokat tartalmazza, melyek betartásával az ország még adós.

Kulcsár-Terza József kijelentette: vállalja a felkérést, ugyanakkor emlékeztetett, hogy Romániában továbbra is komoly problémák vannak a jogállamisággal, ami a nemzeti kisebbségekkel szembeni viszonyulást illeti. A honatya több példát is felsorolt, a következmények nélküli, legmagasabb állami méltóságoktól is érkező magyarellenes megnyilvánulásoktól a szimbólum- és anyanyelvhasználat akadályozásáig. A képviselő méltatta az SZNT kezdeményezését, helyénvalónak tarja a számonkérést, illetve az igazság kimondását, ugyanakkor kétségét fejezte ki, hogy a címzettek egyáltalán figyelembe veszik a felvetett kérdéseket vagy hajlandóak lennének a párbeszédre. A közömbösséget, elzárkózást vagy elutasítást több rendben is tapasztalta a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekben.