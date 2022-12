Az első harmadban kiegyensúlyozott küzdelem zajlott, majd a vendégcsapat kettős emberelőnyben vezetést szerzett, a 9. percben Alekszandr Vaszilev átadása után Andrej Mikhnov a kapuba továbbított (0–1). A folytatásban a hazai együttes több helyzetet dolgozott ki, azonban a befejezések rendre pontatlanok voltak, ráadásul további emberhátrányok is nehezítették a narancs-kék mezesek játékát. Pelle Torstensson legénysége a második játékrészben is küzdött, aztán a 39. percben létszámfölényben egyenlített, Ilyés Tamás előkészítését Alekszandr Bolsakov váltotta gólra (1–1). Az utolsó felvonásban mindkét gárda eldönthette volna a találkozót, viszont a kapusok remekül védtek, így következett a hosszabbítás, ahol szintén nem született újabb gól, és jöhettek a rávezetések. A szétlövés során az Ágyúsok nem tudtak betalálni, míg a vendégektől Andrej Mikhnov és Mihail Georgescu is értékesítette a büntetőt, így a Steaua az idényben negyedszer is legyőzte háromszéki ellenfelét.

„A Steaua erős csapat tapasztalt játékosokkal, akik bármelyik pillanatban eldönthetik a mérkőzést. Tíz idegenlégiósuk van, ebből négy ukrán válogatott. Úgy gondolom, a csütörtöki találkozón helytálltunk, rengeteg helyzetünk volt, viszont ezeket nem tudtuk értékesíteni, a végén pedig a büntetőket is elhibáztuk. Mindenképp pozitívum, hogy a rendes játékidőt egy kapott góllal lehoztuk, hiszen a szerdai összecsapás az egyéni hibák miatt egyértelműen elúszott. Kijelenthetjük, hogy a bukaresti együttes az idény meglepetése, véleményem szerint nagy esélyük van arra, hogy elődöntőbe jussanak. Bár a két mérkőzésen csak egy pontot szereztünk, nem vagyunk csalódottak. A következő napokban pihenünk, aztán jövőben újult erővel vágunk bele a munkába” – értékelt Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

A háromszéki jégkoron­gozók több mint tíz nap pihenőt kapnak, majd tétmérkőzésen legközelebb január végén lépnek jégre. Pelle Tors­tensson együttese az alapszakaszban hátralévő öt mérkőzését hazai környezetben játssza, január 21-én és 22-én a Galaci CSM, január 26-án a címvédő Csíkszeredai Sportklub, valamint január 28-án és 29-én a sereghajtó Sportul Studențesc ellen.

Eredmény: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 1–1 (gólszerzők: Alekszandr Bolsakov 39., illetve Andrej Mikhnov 9.) – szétlövésekkel: 1–2.