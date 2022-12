Új szívet, új lelket

Előző írásunk

Mindig szívrepesve várjuk az év végét, mert olyan­kor abban reménykedünk, hogy hoz valamit a Télapó, a Mikulás vagy az angyal. Most is már november végén pucoltuk a cipőnket, mivel tudtuk, hogy a Mikulásnak sok járnivalója van, és nem tudni, mikor tévedhet felénk. December elsejére kaptunk is szép ajándékokat, egy nagyobb katonai parádé mellett több kisebbet is. Aztán egy sereg fontos vendéget.