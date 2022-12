Tánc HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Idén is ünnepi műsorkínálattal várja a közönséget a Háromszék Táncegyüttes: a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától Tragédia (Madách Imre nyomán, zeneszerző, rendező-koreográfus: Könczei Árpád); december 29-én, csütörtökön 19 órától Átöltözés (néptáncszínházi előadás Ivácson László rendezésében).

* Ma 21 órától tartják a karácsonyi táncházat a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Muzsikál a Heveder Banda és a Folker együttes. Házigazdák: Lukács Réka és Pável Hunor Mihály. Belépő: 15 lej.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: ma 19 órától a kamarataremben Ivan Viripajev: Oxigén, rendező: Pálffy Tibor; december 31-én, szombaton 18 órától a nagyteremben Tamási Áron: Hullámzó vőlegény, rendező: Albu István. * A színház jegypénztára csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház Yasmina Reza Egy élet háromszor című vígjátékát december 31-én, szombaton 18 órától (jegyár: 40 lej) és január 3-án, kedden 18 órától (jegyár: 25 lej) játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. A vígjátékot fordította: Gecsényi Györgyi, az előadást rendezte: Barabás Árpád. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon. Az előadás 14 éven aluliak számára nem ajánlott.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadásukkal január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön lépnek fel a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 11 órától A csillag (magyarul beszélő), 11.15-től Csizmás, a kandúr: az utolsó kívánság (románul beszélő) és 15.45-től magyarul beszélő, 16.30-tól Annie (románul beszélő), 17.45-től Beugró a paradicsomba (magyarul beszélő), 18.45-től Tori és Lokita (román felirattal), 19.45-től Avatar: a víz útja (magyarul beszélő), 20.30-tól Wanna Dance

with Somebody (román felirattal).

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli csendesség Kertész Máriával, 6.10-től reggeli ima, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Marosvásárhelyről a Remeteszegi templomból, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér.

Nőfókusz

Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 31. szám alatt a Mindful Teremben Tekints vissza, nézz előre! címmel Langer Rozália mentálhigiénés szakember csoportos személyiségfejlesztő találkozást tart ma 17.30 órától. A csendes évzáró programon olyan gyakorlatokkal tekintenek vissza az évre, amelyek segítik az elcsendesedést, befelé figyelést, kiértékelést. A programot támogatja a sepsiszentgyörgyi RMDSZ Nőszervezet, ezért a részvétel ingyenes. A helyek száma korlátozott, jelentkezéshez kötött. A Nőfókusz találkozóira kéthetente kerül sor.

Hitvilág

ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT. A Pro Vita Hominis Társaság szervezésében 16. alkalommal kerül sor a csendes, égő gyertyás életvédő zarándoklatra Sepsiszentgyörgyön ma, aprószentek napján, a Covid-járvány utáni helyzet miatt harmadszor is módosított formában. A Szent József-templomban a rendezvény programja: 17 órától szentségimádás – engesztelés a sok millió meg nem született áldozatért, 18 órától szentmise, 19 órakor égő gyertyás körmenet a templomkertben – mivel a megyei kórház udvarán lévő Anyaság védelmében szobor­hoz nem lehet hozzáférni a Covid-pavilonok miatt, a kegyelet és kiengesztelődés égő gyertyáit a keresztnél helyezik el. „Ma még nagyobb szükség van buzgó és kitartó imára az élet védelméért, s minden felnőtt felelős minden gyermekért, minden életért” – áll a Pro Vita Hominis Társaság köz­leményében.

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA idén december 30-ára, a karácsony utáni péntekre esik. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban szentmiséket 8, 10 és 18 órától tartanak, gyűjtés is lesz a családpasztoráció javára. December 30-án, pénteken az esti szentmisén köszöntik a 25 és 50 éve házasokat, majd utána egy koccintásra várják őket a plébánia hittantermébe. Aki szeretné őket megajándékozni egy kis süteménnyel, azt is szívesen fogadják.

Kiállítás

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. szám) a Maybe 5 Proxy című csoportos kiállítás február 3-áig látogatható hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11–19 óráig. Részletek a magma.ro honlapon.

Megjelent

Megjelent a Székelyföld folyóirat decemberi száma. Verssel jelentkezik Bajna György, Báthori Csaba, Bene Adrián, Fellinger Károly, Kristó Tibor, Mesterházy Balázs, Nagy Milán László, Simonfy József. Prózát publikál F. Bakó Enikő, Hegedűs Imre János, Horváth Ildikó, Medgyesi Emese és Zeck Julianna. A néprajzi rovatban Mirk László Mária és Jézuska ruhái című írása olvasható. Oláh Sándor Köztulajdon, egyéni érdekek az Udvarhely rajoni kollektív gazdaságokban a hatvanas években címmel közöl történelmi tanulmányt. Az Ujjlenyomat rovatban Csáky Ernő nyugalmazott mérnök-ezredes rövid élettörténete olvasható. A Műteremtésben Túros Eszter a VII. Székelyföldi Grafikai Biennálé tanulságait summázza, a szemle anyagai illusztrálják a lapszámot. A sporttörténeti rovatban Csinta Samu beszélgetése olvasható Kicsid Gábor kétszeres világbajnok és olimpiai érmes kézilabdázóval. A Szemlében találhatók a folyóirat idei díjazottjainak méltatásai.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903), Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön december 30-ig 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM december 27–31. között 9–14 óráig tart nyitva.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.