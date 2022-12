Egy év múlva ülhetünk fel az új buszokra

Az első tucatnyi új buszra már megvolt a versenytárgyalás, és a gyártásuk is megkezdődött Lengyelországban – közölte Antal Árpád polgármester. Elmondása szerint hat tíz méter hosszú és hat 12 méter hosszú buszra kötöttek szerződést, érkezésük 2023 nyarára-őszére várható. A második tucatra Árkos önkormányzatával együtt pályáztak és nyertek, ezek megvásárlására nemrég írtak alá 39 millió lej értékű finanszírozási szerződést a fejlesztési minisztériummal; a következő lépés a közbeszerzési eljárás meghirdetése lesz. Antal Árpád reméli, hogy ezek a buszok is megérkeznek a jövő év végére, és így az egész Sepsi metropoliszövezetben szennyezésmentes járművekkel utazhatnak az emberek. Az elöljáró szerint Árkoson kívül valószínűleg Illyefalvára és Sepsibükszádra is indítanak majd járatokat, és a városban is bővíteni fogják az útvonalakat.

Addig azonban még sok egyéb elvégeznivaló is van: meg kell építeni a Multi-Trans helyi szállítóvállalat új depóját Szépmezőn, korszerűsíteni kell a buszmegállókat, köztük két végállomást is, a Gólya utcában és a Kis utca végén (az egykori autóvillamossági vállalattal szemközt); utóbbit új gyalogos és kerékpáros híd fogja összekötni a Nicolae Iorga utcával, ennek építési munkálatai már megkezdődtek. Az idén megvásárolt állomási buszpályaudvar felújítását Antal Árpád elmondása szerint később tervezik, és buszokra is fognak még pályázni a jövőben.