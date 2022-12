Digitális vízórákra pályázik a Közüzemek

Közel tízmillió lejt fektetne be a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt. a megyeszékhely vízmérő eszközeinek korszerűsítésére; a pénz zöme európai uniós támogatás lenne, de az önkormányzat is hozzájárul 184 ezer lejjel. Ha nyernek, jövő év végéig fel is szerelik az új mérőműszereket.

A pályázatot hétfőn nyújtották be, és remélhetőleg gyorsan elbírálják – közölte érdeklődésünkre Kozsokár Attila. A Közüzemek vezérigazgatója elmondta: ha sikerrel járnak, akár autóban ülve vagy az irodából, számítógépen is leolvashatják a digitális vízórákat, emellett pedig a hálózat különböző részein felszerelt más eszközök (hozammérők, nyomásmérők) segítségével az esetleges problémák és meghibásodások is gyorsabban, pontosabban, valós időben azonosíthatók, ami orvoslásukat is jelentősen megkönnyíti.

Kétféle korszerűsítést terveznek: egyrészt a rendszer körzetesítését (az említett műszerek elhelyezésével), másrészt az órák digitálisra való cserélését, ami megkönnyíti és felgyorsítja a leolvasásukat. Sepsiszentgyörgyön mintegy hatezer főóra van, ezek közül első lépésben nagyjából háromezret cserélnének le (azokat a vízórákat, amelyek még a sajátjaik, tehát a házak, intézmények, lépcsőházak fő fogyasztásmérőit); a csatolt falvakban nem terveznek ilyen munkálatot.

Arra a kérdésre, hogy járhatunk-e úgy, mint az áramszolgáltató által néhány éve végrehajtott digitalizálással (ennek során szintén távolról leolvasható mérőórákat szereltek fel, a vége azonban az lett, hogy továbbra is mindenki maga olvassa le és jelenti be a fogyasztását), Kozsokár Attila azt felelte, hogy probléma mindig adódhat, de ilyen vízmérők már működnek Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen, sőt, a Kézdivásárhelyen felszerelt 200 ún. „intelligens” vízóra is ilyen, és nincs velük baj, tervezik is, hogy még 120-at hozzáadnak a rendszerhez, és ezzel a céhes város tömbháznegyedeit le is fedik ilyen szempontból.