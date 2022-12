Szentmise és ünnepi ebéd a hajléktalanszállón

A hagyományokhoz híven idén is megünnepelték a karácsonyt Sepsiszentgyörgy éjjeli menedékhelyén.

December 25-én, vasárnap délben 16 hajléktalan vett részt a Csíki negyedben működő menedékhely filagóriájában tartott szentmisén, melyet Fülöp Szabolcs, a Krisztus Király-plébánia segédlelkésze mutatott be, majd közösen fogyasztották el az ünnepi ebédet, melyet a sepsiszentgyörgyi máltai szeretetszolgálat idős önkéntesei készítettek el számukra. A hajléktalanszállót vezető Székely Róbert arról is beszámolt, németországi partnerszervezetüknek köszönhetően idén nagyobb ajándékcsomaggal is meglepték a hajléktalanokat. (dvk)