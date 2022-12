Mindenki karácsonya Kézdivásárhelyen

A jótékonysági rendezvényt jó pár évvel ezelőtt Imre Sándor vállalkozó indította útjára, a nyugalomba vonult üzletembertől a kezdeményezést a Rotary Klub vette át, az eredeti ötlet szellemében szintén töltött káposztát osztottak szét, de ugyanakkor süteményt és dobozolt tejet is adtak az érdeklődőknek. A két adományozó sátrat a Gábor Áron-szobor mögött húzták fel, az érdeklődőket a Rotary Klub tagjai szolgálták ki. A kezdeményezés – melyen Román György klubelnök meghívására Imre Sándor is tiszteletét tette – sikeres volt, az akcióba a történelmi egyházak képviselőit is bevonták. A jótékonysági eseményt a Toro Kft., a Bertis Kft., a Kézditej és a Benke-kúria támogatta – a töltött káposztát az eresztevényi vendéglátó hely konyhájában a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének tagjai készítették. Az eseményt a kézdivásárhelyi önkormányzat mellett a Wilhelm Wegener Pro Sanitate Alapítvány is hathatósan felkarolta.