Év végi pénzeső az önkormányzatoknak

Az év végi számottevő juttatásokról Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, Kovászna Megye Tanácsának elnöke számolt be, egyebek mellett elmondva: az önkormányzatok számára is fontos, hogy a parlamentnek december 14-én sikerült megszavaznia a jövő évi állami költségvetést, így a helyi és megyei önkormányzatok elkezdhetik a saját költségvetésük elfogadását.

A munka menetének megkönnyítése mellett jelentős összeget kap Kovászna megye két forrásból is. A kormány tartalékalapjából a december 19-i döntés következtében összesen 24,57 millió lej érkezett Háromszékre. A juttatásból a megyei önkormányzat, valamint Sepsiszentgyörgy kapta a legnagyobb összegeket. A községek közül Dobollónak jutott a legtöbb, közel kétmillió lej. A többi közigazgatási egység 50 és 800 ezer lej közötti összegeket kapott. A juttatást működési költségekre vagy beruházások finanszírozására használhatják fel.

A másik, a parlament szintjén született egyezség eredményeként képezett forrásból még ezután érkezik meg a pénz.

Amint azt Miklós Zoltán, az RMDSZ képviselője lapunk megkeresésére elmondta, az önkormányzatok két vonalon is jövedelemkieséssel szembesültek. Egyrészt az építőipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari dolgozók esetében alkalmazott adómentesség miatt a magánszférából jövedelemadóként befolyó összeg mintegy harminc százaléka kiesik, másrészt csökkent az áfa visszaosztásából származó, az önkormányzatoknak juttatandó összeg is. Ennek tudatában kezdeményezték, hogy az áfavisszaosztási keretet növeljék, és ez külön tételként kerüljön be az állami költségvetésbe, a felhasználása kapcsán pedig minden parlamenti párt a szenátorain és képviselőin keresztül tegyen javaslatokat, hogy megyénként milyen fontos és sürgős önkormányzati beruházást finanszírozzanak. A szakbizottságokban sikerült elérni, hogy a külön tétel bekerüljön a büdzsétervezetbe – a kormány által összeállítottban nem szerepelt ilyen –, és az elosztást is sikerült „testvériesen” megoldani: az adott megye szenátorainak és képviselőinek száma szerint, ami nagyjából megfelel a lakosságaránynak is.

Összesen mintegy harmincmillió lej került ebbe a tételbe, amit szétosztottak, Háromszék közel 3,5 millió lejt kap. Ebből finanszírozzák Baróton a kórház akkreditálását, valamint egy röntgengép vásárlását, erre a célra az erdővidéki város 1,5 millió lejhez jut. Sepsiszentgyörgy 1,2 millió lejt kap az ipari park fejlesztésére és a kisstadion befejezésére. Kézdivásárhely útjavításokra, oktatási intézmények korszerűsítésére 500 ezer lejben részesül, míg Kovásznán a szabadidőközpont munkálatait támogatják 200 ezer lejjel.