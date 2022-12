Háromszékiektől erdővidékieknek

A Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesülete Barótra, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság alárendeltségébe tartozó Nappali Központ számára hozott múlt héten karácsonyi ajándékot, és néhány nap múlva az egyesületnek köszönhetően érkezett támogatás Balogh Leventétől, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosától is.

Az egyesület elnöke, vitéz Székely Péter szerkesztőségünknek címzett levelében úgy fogalmazott, a megalakulásuk óta eltelt két és fél évben azért dolgoztak, hogy segítsenek, ahol tudnak. Lelkéhez igencsak közelállóak az állami intézetekben nevelkedő gyerekek, hiszen valamikor ő is hosszú időn át volt egynek a lakója.

„Intézeti gyermekként nőttem fel a Ceaușescu-korszakban. Háromszázhetvenen voltunk az intézet lakói, karácsonyi ajándékunk mindössze egy-egy szaloncukor volt, de számunkra az is maga volt a csoda. Ma sem vagyok gazdag ember, albérletben lakom, de amit lehet, megteszek, hogy a magukra hagyott gyerekek ünnepei szebbek legyenek. Egyesületünk állami támogatásban nem részesül, így ha támogatni akarunk valamilyen célt, nekünk kell megdolgoznunk érte. Hála Istennek, sikerült több kisebb támogatót találnunk, valamint nagy öröm az is, hogy olyan embert is sikerült ügyeink mellé állítani, mint Balogh Levente úr, aki a mi kétszázötvenezer forintos ajándékunk mellé félmillió forint értékben küldött csomagot a baróti gyerekeknek” – fogalmazott az adományt Barótra eljuttató szervező.

Csog Gyöngyi, a Nappali Központ vezetője úgy nyilatkozott: egységük jól felszerelt és ellátott, különösebben semmijük sem hiányzik, de ha valaki jó szívvel érkezik, s adni akar, akkor természetesen elfogadják, hiszen a jó minőségű árucikkekkel változatosabbá tehetik a gyermekek mindennapjait. „Köszönjük, szépen Székely Péteréknek, hogy megszervezték az adománygyűjtést és meglepték gyerekeinket. Megvallom, számunkra nem is az ajándék a fontos, hanem az, hogy gondoltak ránk és szívükben hordoznak” – mondotta.