A Sepsi OSK ügyvezető igazgatója, Hadnagy Attila lapunknak értékelte az elmúlt hat hónapot, valamint a januári felkészülésről és a célokról is beszélt. A 42 éves szakember szerint az alapszakaszban hátralévő négy hazai mérkőzés megnyerése elengedhetetlen, emellett pedig idegenben is pontokat kell szerezniük a felsőházi rájátszásba jutáshoz.

– Hogyan értékeled az elmúlt hat hónapot?

– Ez az év volt eddig a legeredményesebb a klub történetében, hiszen májusban Román Kupa-győzelmet ünnepelhettünk, aztán júliusban a Szuperkupa is Sepsiszentgyörgyre került. Nemzetközi téren is történelmet írtunk azzal, hogy a Konferencia Liga-selejtezőben a harmadik körbe jutottunk. A második fordulóból izgalmas párharc után léptünk tovább. Az Olimpija Ljubljana 13 ponttal vezeti a szlovén pontvadászatot, és nagy valószínűséggel bajnok lesz. Úgy gondolom, ezt követően a Djurgården ellen helytálltunk. Rendkívül erős együttes, később a csoportkört öt győzelemmel és egy döntetlennel az első helyen zárta, a svéd bajnokságban pedig ezüstérmet szerzett. A román élvonalban hullámzó volt a teljesítményünk, emiatt csak úgy kerültünk be az első hat közé, hogy a nagyszebeni alakulattól levontak 9 pontot, amelyet szerintem később visszakap.

– A bajnokságban az eddigi 21 fordulóban 32 pontot gyűjtöttetek, viszont voltak olyan mérkőzések, amikor értékes pontokat vesztettetek olyan ellenfelekkel szemben, amelyeket papírforma szerint vernetek kellett volna.

– Úgy gondolom, hogy ebben az idényben rendelkezünk a legerősebb kerettel, minden pozícióra két játékosunk van. Ennek ellenére kikaptunk olyan mérkőzéseken, amelyeken jobban játszottunk és több helyzetünk volt, mint az ellenfelünknek. Hazai pályán értékes pontokat vesztettünk a Voluntari, a Mioveni és az Aradi UTA ellen, sőt elmondható, hogy idegenben jobban teljesítettünk. Mindezek ellenére a szakmai stábbal elégedettek vagyunk, nagyszerű munkát végeznek, a csapat látványosan játszik, a játékosok napról napra fejlődnek. A téli szünet után arra törekszünk, hogy felsőházi rájátszást jelentő helyen végezzünk, ami egyáltalán nem lesz könnyű. A hátralévő kilenc mérkőzésből legalább ötöt meg kell nyernünk, és úgy lesz esélyünk megvalósítani a kitűzött célt. Arra törekszünk a folytatásban, hogy ne legyen hullámzó a teljesítményünk.

– A Sepsi OSK rendelkezik a legjobb védelemmel a román élvonalban, 21 forduló alatt 17 gólt kaptatok. A támadójáték miatt sem kell szégyenkezni, hiszen 35-ször voltatok eredményesek, ebben a mutatóban csak az FCSB (36) és a listavezető Farul (42) előz meg.

– Elégedett vagyok a védelemmel és a csatársorral egyaránt. Mario Rondón és Alexandru Tudorie is sok kritikát kapott, viszont az elmúlt hónapokban bizonyítottak. Előbbi nyolc, utóbbi hét gólt lőtt a bajnokságban, emellett még Pavol Šafranko is igazi harcos, aki a pontvadászatban kétszer és a kupában is kétszer volt eredményes. A szervezett védekezésnek köszönhetően a román élvonalban senki nem tudott kétvállra fektetni, ha kikaptunk, akkor is csak egygólos különbséggel.

– A Román Kupában hibátlanul teljesítettetek, mindhárom meccseteket megnyertétek a csoportkörben, így negyeddöntőbe jutottatok, ahol a Mioveni lesz az ellenfeletek. Már csak három találkozó választ el a címvédéstől.

– Úgy gondolom, a címvédés megvalósítható, hiszen a negyeddöntőben és továbbjutás esetén az elődöntőben is itthon játszunk. Papírforma szerint a Mioveni nem okozhat gondot, mindenképp meg kell vernünk az Argeș megyei csapatot, aztán a döntőbe jutásért már várhatóan a Kolozsvári CFR lenne az ellenfelünk, ami rendkívül nehéz mérkőzésnek ígérkezik. Szeretnénk, ha a Román Kupa még egy évet a Sepsi OSK Arénában maradna, ezért pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk.

– A játékosok január 4-ig pihennek, majd ezt követően Törökországban edzőtáboroztok tíz napot. Kikkel játszotok felkészülési mérkőzéseket, illetve a keretben milyen további változások várhatóak?

– Január 6-án megyünk Törökországba, ahol tíz napot töltünk. Az edzések mellett három barátságos mérkőzésünk lesz, 9-én a lengyel Radomiak Radom, 12-én az azeri Gabala FK és 15-én a cseh FK Bohemians Praha ellen lépünk pályára. A bajnokság már január 20-án folytatódik, ekkor az FC Rapid otthonában játszunk. Várhatóan január végén és februárban lesz a leghidegebb, így számomra érthetetlen ez a nagy sietség. Cătălin Golofca után George Dragomir is távozott, valamint, ha sikerül, szeretnénk felbontani Petar Bojić szerződését, és ha úgy alakul, akkor Cristian Bărbuț is klubot válthat. Varga Roland sérülése súlyos volt, Németországban megműtötték, így a következő hónapokban biztosan nem lesz bevethető. Az edzővel egyeztettünk, elégedett a rendelkezésére álló labdarúgókkal, egyelőre úgy tűnik, a télen nem lesz érkező.