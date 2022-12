Ezt követően a Trend Music zenekar lép fel a Tamási Áron Színház előtti szabadtéri színpadon. A zenekar tagjai különböző jól ismert és sikeres zenekarokból verbuválódtak 2015-ben, repertoárjukban szerepelnek a legújabb slágerek és feldolgozások, magyar, román és angol nyelvű dalok egyaránt. A hagyományokhoz híven, a második tűzijátékra 1 órakor kerül sor, majd ismét a Trend Music zenekar szórakoztatja az egybegyűlteket egészen 2 óráig. A tűzijátékot a főtéri korcsolyapálya és a karácsonyfa közötti elkerített részről lövik fel, a szervezők kérése, hogy ezt a részt az odalátogatók ne közelítsék meg.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren december 30-án 19 órától január 1-jén 1 óráig a Club For You szervezésében szilveszteri utcabált tartanak. Meghívottak: DJ White, Robert Georgescu és Friday Rehab. A rendezvény egy saját fejlesztésű pirotechnikai bemutatóval zárul.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház december 31-én, szombaton 18 órától a nagyteremben Tamási Áron: Hullámzó vőlegény című darabjával zárja az évet, a következő előadásra január 3-án 19 órától kerül sor a színház nagytermében. Rendező: Albu István. * A színház jegypénztára ma 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház Yasmina Reza Egy élet háromszor című vígjátékát december 31-én, szombaton 18 órától (jegyár: 40 lej) és január 3-án, kedden 18 órától (jegyár: 25 lej) játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. A vígjátékot fordította: Gecsényi Györgyi, az előadást rendezte: Barabás Árpád. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók ma 8–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon. Az előadás 14 éven aluliak számára nem ajánlott.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadásukkal január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön lépnek fel a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 11 órától Csizmás, a kandúr: az utolsó kívánság (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Hófehérke és a hét törpe (magyarul beszélő), 16 órától Krokodili (románul beszélő), 17 órától Avatar: a víz útja (magyarul beszélő) és 19.45-től román felirattal, 18 órától Magasságok és mélységek (román felirattal), 20.30-tól Wanna Dance with Some­body (román felirattal); kedden: 11 órától Krokodili (magyarul beszélő), 11.15-től Hamupipőke három kívánsága (románul beszélő), 15.30-tól Hófehérke és a hét törpe (magyarul beszélő), 15.45-től Annie (románul beszélő), 17 órától Avatar: a víz útja (magyarul beszélő) és 19.45-től román felirattal, 20.30-tól Wanna Dance with Somebody (román felirattal). Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély Tévében ma 17.20 és kedden 9.30, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Vers. Köszöntő köszönő. Lapszemle. Események-rendezvények. KapcsolaTTartó: Osváth László méhész. Petőfi-200_63: Szörnyű idő. Berecz András

mesél.

RTV3. Január 2-án, kedden 11 órától: Bukfeszt (1. rész). Bukaresti gyerekekhez és felnőttekhez is szólt az első alkalommal megrendezett Bukfeszt színházi fesztivál, amelynek az Odeon Színház adott otthont. * CAMP – tánc és mozgás. Idén ötödször szervezték meg a CAMP Coexistence kortárs tánc- és mozgás műhelymunkát és találkozót. Míg a korábbi években a rendezvény hely­színe Sepsiszentgyörgy volt, az idei kiadás Csíkszeredában kapott helyet.

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGY. A Szent József-templomban ma szentmiséket 8, 10 és 18 órától tartanak, gyűjtés is lesz a családpasztoráció javára. Az esti szentmisén köszöntik a 25 és 50 éve házasokat, majd utána koccintásra várják őket a plébánia hittantermébe. Aki szeretné őket megajándékozni egy kis süteménnyel, azt is szívesen fogadják. December 31-én, szombaton 18 órától tartják a hálaadó szentmisét és az év végi beszámolót. Szilveszter éjszakáján 23.45 órától nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor szeretne a templomban imádkozni, de közös, vezetett szertartás nem lesz. * A Krisztus Király-templomban az év végi szentmisék programja: ma 7.30 órától szentmise, 18 órától ünnepi szentmise (családok megáldása); december 31-én,

szombaton 18 órától év végi hálaadó szentmise. * A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban december 31-én éjfélkor óévbúcsúztató, újév-köszöntő ünnepi áhítat. Imát mond: Péterfi Ágnes.

ILLYEFALVA. Ma, a Szent Család ünnepén 11 órakor lesz a szentmise. A házastársak megújítják egymásnak tett ígéretüket, hűségesküjüket. December 31-én, Szent Szilveszter pápa ünnepén 18 órától kezdődik az év végi hálaadó szentmise. Január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén Szotyorban 9 órakor, Illyefalván 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

KOVÁSZNA. A Szent István-templomban december 31-én, szombaton 17 órától lesz az év végi hálaadás, január 1-jén, vasárnap 9.30 és 11 órától kezdődnek a szentmisék.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Boldog Özséb-templomban ma 10 és 17 órától tartanak szentmisét; 31-én 16 és 18 órától hálaadó szentmise; január 1-jén, vasárnap 10, 12, 17 és 19 órától lesznek misék.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. 8–12 és 16–20 óráig január 1-jén, vasárnap a Gróf Mikó Imre utcai Helpnet (0367 802 977), január 2-án, hétfőn a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom (0367 407 568) gyógyszertár az ügyeletes. Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és január 2-án, hétfőn 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Szombaton és vasárnap zárva tartanak.

Röviden

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ma 9–14 óráig tart nyitva.

A TEGA újévkor is a szokásos program szerint szállítja el a hulladékokat. Az ügyfélfogadás január 2-án, hétfőn szünetel. Tekintettel arra, hogy az ünnepek alatt is dolgoznak, kérik a lakosságot, úgy parkoljanak, hogy autóik, munkásaik a gyűjtőpontokhoz hozzáférhessenek.

A MULTITRANS RT. értesíti az utazókat, hogy Sepsiszentgyörgyön január 1-jén, vasárnap 13 órakor indulnak újra az autóbuszjáratok; január 2-án, hétfőn hetvégi programmal, vagyis fél óránként közlekednek a járatok.