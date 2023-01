M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e hónapi programja: január 6-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A lecke – rendező-koreográfus: Arcadie Rusu; 8-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Pappa mia – rendező-koreográfus: Fehér Ferenc; 24-én, kedden és 30-án, hétfőn 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Morix 508 – bemutató előadás, rendező-koreográfus: Simona Deaconescu.

A SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRA hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Nagy a baj künn es, benn es című legújabb színpadi előadásukkal január 21-én, szombaton 16 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön lépnek fel a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek 30 lejért a Treff utazási irodában válthatók kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László rendezé­sében készült Tánckincset szervezett előadások keretében láthatják a diákok január 16–19. között a Háromszék Táncstúdióban. A korokon átívelő, virtuális múzeumi sétára egy játék ad lehetőséget, amelybe a fiatalok okostelefonjaik segítségével kapcsolódhatnak be. A tánctörténeti előadást a hónap végén Kézdivásárhelyen is bemutatják. Y Idén ünnepeljük Madách Imre születésének 200., valamint Az ember tragédiája című drámai költemény első színrevitelének 140. évfordulóját. A kétszeres Madách-emlékév apropóján a táncegyüttes Könczei Árpád rendezésében vitte színre a Tragédia című táncszínházi előadást. A produkciót január 27-én és 28-án tűzik műsorra a Háromszék Táncstúdióban. * Továbbra is műsoron tartják a Rézhúron című folklór­előadást, a produkcióval január 22-én, a magyar kultúra napján Gyergyóújfaluban lépnek színpadra. Y Idén is folytatódik a táncházsorozat, januárban 20-án várnak mindenkit szeretettel a Tamási Áron Színház előcsarnokába.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 11 órától A csillag (magyarul beszélő), 11.15-től Krokodili (románul beszélő), 15.45-től Annie (magyarul beszélő), 17 órától Avatar: a víz útja (románul beszélő) és 19.45-től magyar felirattal, 18 órától Lamborghini.

Zene

VÍZKERESZTNAPI ÜNNEPI KONCERT. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban az este 18 órakor kezdődő szentmise után a Kis Apostolok Gyermekkar, a Laudate Kamarakórus, valamint az Eufónia Ifjúsági Vegyes Kar és a Szerenád Kamarazenekar tart ünnepi koncertet. Vezényel: Sipos Zoltán és Lőfi Gellért.

FARSANGI OPRETT- ÉS MUSICALGÁLA. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 27-én, pénteken 19 órától fellép az Operettissimo együttes nóta, operett, revü és musical műfajból összeállított műsorral. Az együttes tagjai a Kolozsvári Magyar Operától négy énekművész, két hegedűművész és egy zongoraművész. Jegyár: 40 lej. A jegyvásárlással kapcsolatos információk a 0745 589 214-es telefonon.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Sepsiszentgyörgyön a Szeretet misszionáriusai nővérek kápolnájában tartanak örökös szentségimádási napot.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Sepsiszentgyörgyön a felekezetek egységéért történő imahét programja naponta 18 órától: január 13-án, pénteken a Szent Benedek római katolikus templomban kezdődik, Zelenák József evangélikus lelkész, esperes hirdeti az igét; 14-én, szombaton a Gyöngyvirág utcai református templomban Márkus András római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 15-én, vasárnap az unitárius templomban Incze Zsolt református lelkész, esperes; 16-án, hétfőn a Szent Gellért római katolikus templomban Hegyi István református lelkész; 17-én, kedden az evangélikus templomban Takács Dezső római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 18-án, szerdán a Vártemplomban Takó István római katolikus plébános; 19-én, csütörtökön a Krisztus Király római katolikus templomban Dénes Előd református lelkész 20-án, pénteken a szemerjai református templomban Illyés Zsolt római katolikus plébános; 21-én, szombaton a Szent József római katolikus templomban Marosi Tünde református lelkész; 22-én, vasárnap a belvárosi református templomban zárul az imahét Péterfi Ágnes unitárius lelkész igehirdetésével.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ stúdiójának mai, élő adásaiból: 6 órától Reggeli csendesség Kertész Máriával, 6.10-től reggeli ima Görgényi Tündével, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a kármelita nővérekkel, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 12 órától Úrangyala, 13 órától Szeretetláng rózsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 10–15 óráig szünetel az ivóvízszolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Váradi József utcában a Sas utca 53-as házszámától a 83-as házszámig, valamint a 3-as tömbház A, B, C és D lépcsőházában és a P4–P20. házszámoknál. Kérik a fogyasztókat, a jelzett időszakban fokozottan figyeljenek a háztartási gépek használatára.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között szerkesztőségünkben személyesen fogadja a jogi tanácsra szorulókat.

MEGHALLGATÁS. A prefektus folytatja kihelyezett meghallgatássorozatát, január 5-én, csütörtökön 12 órakor a baróti polgármesteri hivatalban várják az érdeklődőket. Iratkozni a 0267 315 444-es telefonon lehet. * Január 9-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. Érdeklődni, iratkozni a 0268 471 100-as telefonszámon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942), Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).