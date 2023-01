A romániai teremlabdarúgó-válogatott január 9–16. között játszik felkészülési tornán a horvát Porec városában. A nemzetközi eseményen Románia ellenfele Magyarország, Észt­ország és Bosznia-Hercegovina nemzeti gárdája lesz. A horvátországi barátságos turnéra készülő felnőtt nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Kacsó Endre tizenöt játékosnak küldött behívót, köztük két háromszékinek is. Az FK Székelyudvarhely alakulatát erősítő Kanyó Szilárd először szerepelhet a nagy válogatottban, míg a magyarországi SG Kecskemét Futsal gárdájánál légióskodó Mánya Szabolcs már megszokott és rutinos tagja az együttesnek.

„Első alkalommal kaptam meghívót a felnőttválogatottba, amire számítottam is, meg nem is. Ebben a szezonban eddig jól teljesítek az udvarhelyi klubomnál, de még így is meglepett ez az év eleji behívó. Úgy értettem, nincs különösebb célunk ezzel a horvátországi turnéval kapcsolatosan, de a szövetségi kapitány látni akarja, hogy kinek milyen a hozzáállása egy ilyen nemzetközi tornán. A román nemzeti együttes egy fiatalítási folyamaton megy keresztül, több tapasztalt játékos is kimaradt a keretből, most pedig nekünk kell felnőni az előttünk álló feladathoz. Ahogy a klubcsapatomat, úgy a válogatottat is akarom segíteni, és ezért a soron következő mérkőzéseken mindent beleadok a pályán” – nyilatkozta Kanyó Szilárd, aki az FK Székelyudvarhely játékosaként 13 gólt jegyezett a hazai élvonalbeli futsalbajnokság eddigi tizenhárom fordulójában.

„Számunkra kettős fontosságú ez a horvátországi torna: egyrészt kíváncsiak vagyunk arra, hogy miként játszanak, teljesítenek az új játékosok, másrészt érdekel, hogy milyen szinten van jelenleg a válogatott. Elsődleges célunk tehát az, hogy mindenkinek biztosítsunk játéklehetőséget. Meccseket akarunk nyerni ezen a tornán, de nem lesz könnyű, hiszen olyan erős csapatokkal találkozunk, mint Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Észtország. Eredménytől függetlenül nekünk ezúttal a játék a legfontosabb” – jelentette ki Mánya Szabolcs, akire ezen az összetartáson is a pályaedzői feladatok mellett játékosként is számít Kacsó Endre. Mánya érdeklődésünkre még elmondta, hogy ő csak jövő hétfőn Horvátországban csatlakozik a romániai küldöttséghez, hiszen magyarországi csapata, a Kecskemét a napokban már megkezdte az edzéseket, és január 9-én este a Magyar Kupa 2. fordulójában az NB II.-ben érdekelt Maglódi TC gárdájával találkozik.

A felkészülési meccsekre behívott játékosok: * kapusok: Petrișor Toniță (United Galați), Theodor Badea Lungu (Temesvári CFR) * mezőnyjátékosok: Bálint Andor, Iszlai Richárd, Kanyó Szilárd, Kerestély József (FK Székelyudvarhely), Mánya Szabolcs, Hadnagy István (SG Kecskemét Futsal), Darius Nastai, Toader Mihnea (Temesvári CFR), Sergiu Gavrilă (Dévai Autobergamo), Vlăduț Dudău, Andrei Crăciun, Daniel Arraujo (Galaci United), Paolo Fereirra (Povoa Futsal Clube, Portugália).