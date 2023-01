Tragikus balesetben életét vesztette az egykori raliversenyző, Ken Block: a népszerű YouTube-videóiból is ismert sportoló hómobilozás közben szenvedett halálos sérüléseket – közölte a Hoonigan Racing kedd hajnalban.

Ken Block hómobilos balesete az amerikai egyesült államokbeli Utah-ban történt. A The Guardian és a helyi hatóságok beszámolójából kiderült, hogy a korábbi ralis egy meredek lejtőn felborult, a jármű pedig rázuhant, végzetes sérüléseket okozva. „Ken látnok, úttörő és ikon volt. Ami viszont a legfontosabb: édesapa és férj is. Hiányozni fog” – írta Facebook-bejegyzésében a Hoonigan, Block csapata. „A súlyos sérülések következtében a versenyző még a helyszínen életét vesztette” – írták a közleményben, amelyben azt is hozzátették: Ken Block egy csapattal együtt hómobilozott hétfőn, de balesetet egyedül szenvedett.

Ken Block 2005-ben kezdte meg autóversenyzői karrierjét, rögtön az első évben elnyerte az év újonca címet a Rally America bajnokságában. A World Rally Championshipnek (WRC) is versenyzője volt, valamint több címet szerzett rali­krosszban az X Games nevű extrémsport-versenyen. Ken Block a ralizás mellett a YouTube-on is aktív volt. A nevéhez köthető a Gymkhana videósorozat, amelyben különféle kaszkadőrmutatványokat hajtott végre. Látványos videói többmilliós megtekintéseket értek el. Az amerikai Block 55 éves korában hunyt el.