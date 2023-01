Az elnök javaslatát Brazíliá­ban, a Santos stadionjának területén vetette fel az újságíróknak, ahol hétfőn megkezdődött Pelé búcsúztatása, ennek apropóján érkezett a svájci FIFA-elnök is a dél-amerikai országba. „Arra fogunk kérni minden országot a világon, hogy nevezzenek el egy futballstadiont Peléről” – mondta Infantino. Az elnök célja ezzel az ötlettel, hogy a fiatalok is érezhessék a legendás játékos kiemelt szerepét a labdarúgás történelmében. A stadionban a szurkolóknak 24 órájuk volt elbúcsúzni a 82 éves korában elhunyt háromszoros világbajnoktól, a „Fekete gyöngyszem” végső búcsúztatásán csak a közeli hozzátartozók vehettek részt.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült. A legendás futballista az utóbbi években többször is kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A São Paulóban található Albert Einstein Kórház múlt csütörtökön közölte a halálhírét.