A kézdivásárhelyiek által régi kaszárnyaként emlegetett katonanevelde rég megérett a felújításra, sok éven át több városvezető próbálkozott, hogy pénzt szerezzen a meglehetősen nagy ingatlan tatarozására, ez végül Bokor Tibor jelenlegi polgármesternek sikerült egy olyan kombinált pályázat révén, amely egyrészt ennek felújítását, másrészt az úgynevezett Dac-tó és környéke szabadidőközponttá alakítását tartalmazza.

Első lépésben az impozáns épület hátsó traktusa alatt takarították ki az egész szárny alatt húzódó boltíves pincéket, ami megtörtént az első pincerendszer esetében is. A falakat így több helyen megerősítették, az udvarra néző boltíves ablaknyílásokon kívül a többibe bekerültek a nyílászárók is. Amikor a falakról a vakolatot eltávolították, kiderült, hogy az épület egy részén a szerkezetet is meg kell erősíteni. Az elmúlt év utolsó napjaiban is dolgoztak: vakoltak és a padlófűtés elemeit fektették le, néhány teremben a csövekre már rákerült a taposóréteg is.

Az ingatlanban a felújítást követően kulturális központot hoz létre a városháza, többek között odaköltözik az Incze László Céhtörténeti Múzeum is. A belső udvart úgy alakítják ki, hogy koncertek, előadások megtartására is alkalmas legyen.