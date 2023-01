Esztendőforduló Kovásznán és Kommandón

A történelmi magyar egyházak templomaiban a kovásznaiak óévi hálaadással búcsúztak az Úr 2022. esztendejétől. A hajdani zajkeltő ostorcsattogtató népszokást – mely a régi emberek hiedelmében arra volt hivatott, hogy a gonosz szellemeket elűzze, nehogy átlépjenek az új esztendőbe – felváltotta a petárdákkal való pufogtatás, amely az éjféli tűzijáték után is, majdnem hajnalig tartott.

Az esztendőfordulón a fürdővárosban a helybeliek zöme vidám hangulatban, szűk családi körben vagy a rokonsággal és barátokkal ünnepelt otthonaikban.

Az Őzike, Clermont, TTS és Monte Cervo szállodákban közel ezer belföldi vendég szórakozott a számukra rendezett négycsillagos szilveszteri mulatságokon. A vendéglátók igyekeztek remek ételekkel, különleges ínyencségekkel, finom borokkal kényeztetni vendégeiket. Nem hiá­nyoztak a bográcsban főtt hagyományos ételek, a Kovászán divatos roston sült túrós puliszka (bulz), a juhpecsenye, de volt kürtőskalács, házi bor és házi pálinka is.

Amikor az óra mutatója éjfélhez közeledett, a terített asztalok mellett egyre kevesebben ültek. Az udvarokon, utcákon és köztereken intenzívebben kezdtek pattogni a petárdák, röpködni a különlegesebbnél különlegesebb fényszóró rakéták. Negyedórával éjfél előtt a Mihai Eminescu utcában számos vajnafalvi lakossal találkoztunk. Pezsgősüvegekkel a kezükben a tündérvölgyi szállodák felé igyekeztek, ahol a szállodatulajdonosok minden szilveszterkor pompás tűzijátékot rendeznek a náluk bulizó vendégek számára. Amint már jeleztük, a központi tűzijáték földrajzi adottságok miatt Vajnafalván nem látszik, így az itt lakók a szállodák által nyújtott élménylehetőséget használták ki.

Éjfél előtt tíz perccel megszólaltak a város templomainak harangjai, jelezvén, hogy a visszaszámlálás elkezdődött, majd amikor az óra éjfélt ütött, a városközpontban felröppentek a polgármesteri hivatal által megrendelt hatperces tűzijáték első lövedékei. Az égi fényparádét a központi parkból félezernél több helybeli nézte végig, köztük családja társaságában Gyerő József polgármester is, sokan viszont otthonról – udvarokról vagy a tömbházak erkélyéről – gyönyörködtek a látványban.



Hó nélkül mulattak

Az esztendőfordulón Kommandón is telt ház volt. A helybeliek mellett számos idegenből érkezett vendég mulatott a vendégházakban. Idén viszont hó hiányában az ilyenkor szokásos, szilveszteri bulikat kiegészítő motoros és lovas szánkózás helyett be kellett érni gyalogsétákkal, a tehetősebbek óránként 300–400 lejért bérelhettek ATV vagy Buggy terepjáró motorokat, amelyekkel az 1777 méter magas Lakóca-csúcsra is eljutottak. Kocsis Béla polgármester a kommandói szilveszter hangulatáról elmondta: szép volt, jó volt, de mindenki hiá­nyolta a havas tájat. Ezt valamelyest kárpótolták a magánvendégházaknál rendezett tűzijátékok.