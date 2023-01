„Az orosz agresszió jelképeit be kell tiltani az egész civilizált világban” – írta Facebook-bejegyzésében az ukrán diplomáciai képviselet, amely sajnálattal veszi tudomásul, hogy miközben Ukrajnát aznap is súlyos orosz rakétatámadások érték, Bákó megyében „egy viccesnek szánt felvonulást szerveztek az orosz terroristák szimbólumait használva”. A nagykövetség arra kérte a román hatóságokat, hogy vizsgálják ki a történteket, és kifejezte meggyőződését, hogy „az ilyen cselekedetek ellentmondanak a román nép álláspontjának, miszerint feltétel nélkül támogatja Ukrajnát az ellene indított orosz háborúban”. A Bákó megyei rendőrség közölte, hogy hivatalból indított vizsgálatot a szélsőséges szervezetek, jelképek és cselekedetek, valamint a háborús bűnösök kultuszának tilalmáról szóló sürgősségi rendelet alapján. A közösségi oldalakon megosztott volt a visszhangja a történteknek, a beöltöző fia­talok védelmére kelők – köztük egy bukaresti ügyvéd, aki pro bono vállalta képviseletüket – azt hangsúlyozták, hogy a maszkosok felvonulásának mindig erősen parodisztikus jellege van. A helyi hatóságok is – köztük a szociáldemokrata polgármesterrel és egy USR-s tanácstaggal – azt mondták, hogy a szilveszteri rendezvény egy hagyományos, aktuális kérdésekkel foglalkozó paródia volt, és ebben a kontextusban kell értelmezni. (Transtelex)

VAN PÉNZ A NYUGDÍJAKRA. Van pénz a nyugdíjakra és a polgároknak szánt segélyekre, ezeket idejében ki fogják fizetni, „a legcsekélyebb kétség sem merül fel” ebben a tekintetben – szögezte le a tegnapi kormányülés elején Nicolae Ciucă miniszterelnök, cáfolva azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint nincs elegendő pénz a nyugdíjakra és a rászorulóknak megítélt támogatásokra. A miniszterelnök azt mondta, valamennyi illetékes minisztérium, azaz a pénzügyi, az európai alapokért felelős és a munkaügyi tárca is meghozta a szükséges intézkedéseket, hogy minden kedvezményezett idejében hozzájusson az őt megillető összegekhez. A kormányfő beszélt arról is, hogy 2022-ben Románia 11,3 milliárd euró értékben hívott le uniós forrásokat. Ez rekordnagyságú összegnek számít eddig, és hasonlóra vannak kilátások idén is. (Agerpres)