Vargyas önkormányzatának legutóbbi ülésén meghatározták a következő évre érvényes adókat és illetékeket is. Imets Lajos polgármester úgy nyilatkozott, ez alkalommal is csak annyit növeltek, amennyit a pénzromlás miatt a kormány megszabott, azaz 5,1 százalékkal lesznek magasabbak azok, mint idén voltak.

„Általában véve jó adófizetők a vargyasiak, de a megválasztásom előtti időszakban el volt hanyagolva a tartozások számonkérése, ezért most azért kell sokat tennünk, hogy behajtsuk a régieket. A számvevőszék nemrégiben ellenőrzést hajtott végre, minek következtében negyvennél több dolgot kifogásolt, többek közt azt is, hogy a köztisztasági illetéket és a vízdíjat miért nem fizették ki igen sokan. Most tetszik, nem tetszik mindenki ellen eljárunk, ha kell, pereskedni is készek vagyunk” – mondotta az elöljáró.