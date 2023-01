Veszélyben a székelypetőfalvi feredő nyírfái

A létesítményt érintő rongálásról lapunk Albert Zoltán idegenforgalmi szakembertől, a fürdőt felújító csapat tagjától értesült. Elmondta, ők december 27-én jártak a székelypetőfalvi feredőnél, s amikor a hét elején ismét megfordultak ott, akkor vették észre, hogy a fák törzsébe valakik bevágtak. Felidézte, a fürdőhelyet még a kétezres évek elején újította fel pályázati forrásokból a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, de nagy gondot fordít rá és fejlesztéseket eszközölt a helyi önkormányzat is. Úgy fogalmazott, ez az egyetlen olyan népi fürdőhely, amely fenntartja magát, töretlenül működik, sokan felkeresik a kis medencét, szaunát.

Ezt hitelesítette telefonbeszélgetésünkkor Fejér Levente zabolai polgármester is. Elmondta, az esetről kedden a rendőrséget is tájékoztatták, munkatársaik és erdészek is a helyszínen jártak, és megpróbálják megmenteni a nyírfákat, melyek a hely meghatározó elemei. Idős példányokról, százéves fákról van szó – tette hozzá, Albert Zoltán szerint a nagyobbakat még a fürdőhely létesítésekor ültették. Tavaly az egyiket villámcsapás érte, most a megmaradt öt nyírfáért aggódnak, melyek törzsét egyik oldalon jól láthatóan láncfűrésszel vágták be – mesélte a polgármester, aki attól tart, bár erős fafajtáról van szó, nem biztos, hogy megmaradnak a károsított fák. Megjegyezte, igyekeznek megmenteni a nyírest, a fákat kapcsokkal erősítik meg, húzzák össze, hogy az erős széltől védjék. Értesülései szerint december 31-én a látogatók még épségben találták a feredő körüli fákat, elsején vették észre a környéken járók a fák törzsén a bevágásokat. Fejér Levente hozzáfűzte, a székelypetőfalvi feredő látogatott hely, az önkormányzat rendezi, gondját viseli a tulajdonát képező területnek, ahol egy 4 × 4 méteres gyógyvizű medence és egy svéd szauna is működik.

Albert Zoltán lapunknak elmondta, a zabolai Mikes-birtok természetvédelmi projektjénél, a Conservation Transilvaniánál úgy döntöttek, tavasszal fákat ültetnek a székelypetőfalvi fürdőnél.