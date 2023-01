Önvizsgálat Tamásival

Az idei évad nyitó előadásaként, majd szilveszteri produkciójaként is műsorra tűzött Hullámzó vőlegény a tizennegyedik Tamási Áron-darab, amit a sepsiszentgyörgyi színház bemutatott. A Tompa Miklós által 1968–1989 között rendezett hét előadásból álló sorozat után Bocsárdi László, Török Viola és Nagy Kopeczky Kálmán is rendezett Tamási-előadásokat Sepsiszentgyörgyön, nem volt méltatlan névadójához a 75 éves Tamási Áron Színház. Az író születésének 125. évfordulójára Albu István rendezésében készült el ismét a Hullámzó vőlegény, mely a társulat elmúlt harminc évének törekvéseit magában foglaló kísérleti előadás.

Énekes madár (1968), Csalóka szivárvány (1971), Tündöklő Jeromos (1975), Hegyi patak (1977), Hullámzó vőlegény (1979), Vitéz lélek (1981), Boldog nyárfalevél (1989), Vitéz lélek (1997), Ősvigasztalás (1998), A csoda – az Énekes madár alapján (2002 és 2008), Boldog nyárfalevél (2005), Szegény ördög (2007) és végül a szeptember 19-én bemutatott Hullámzó vőlegény – ez a sepsiszentgyörgyi Tamási-bemutatók listája. Valamennyi előadás fontos esemény volt a színház történetében, közülük több is úttörőnek számított, komoly sikereket ért el. Minden bizonnyal a jelentősebbek közé sorolható az Albu István által rendezett produkció is, mely több színházi stílust, nyelvezetet ötvöz.

Mindenekelőtt a díszlet hívja fel magára a figyelmet. Aranyszínű képkeretben látjuk az eseményeket, mely a legelső pillanattól hirdeti, hogy az előadás főhőse nem keramikus, ahogy Tamási megírta, hanem képkeretező, ettől pedig a darab egyik központi gondolata is erősebbé válik. Bodrogi Antal ugyanis, aki művészi álmait feladva tucatáru gyártásból próbál megélni, az Albu által rendezett előadásban festőművészből válik képkeretezővé az anyagiakért. A díszlet attól is rendkívüli, hogy egy folyamatosan változó képzőművészeti alkotást látunk a háttérben, melyet élőben fest a nézőtéren Pignitzky Gellért színművész. Ez az állandó alakulásban lévő, a látottakat újabb és újabb benyomásokkal, hangulatokkal gazdagító projekció meghatározó eleme az előadásnak, minden kapcsolódik hozzá: a színpadon látható képkeretek, amelyekben – mint különös, vízszintesen mozgó liftekben – közlekednek a szereplők, a jelmezek, melyeket színes festékekkel mázoltak be, és talán az előadásmód is, mely ugyancsak rendkívül színes, többféle játékstílust foglal magában. Tompa Miklós 1979-es előadásához képest – melynek díszlete egy tökéletesen berendezett keramikusműhely volt – Albu István színpada üres, ahol minden gesztus hangsúlyos, minden tárgy szerves része a játéknak, minden mozdulatnak pontos helye és ideje van.

A Tamásira jellemző, székelynek mondott észjárás jellegzetes fordulatai ma is nagyszerűen működnek a történetben, ami humort és lendületet ad az előadásnak, azonban a párbeszédek egy része valószerűtlenül naiv, szinte meseszerű, nehéz úgy kimondani, hogy őszintének, igaznak hasson, és ne legyen tőle olyan érzése az embernek, mintha bábszínházat látna. Miközben tehát messzire elrugaszkodik a produkció a realista színjátszástól, a darab sok szempontból ósdinak, idejétmúltnak tűnik, valószerűtlen érzelmi hullámzások, érzelgős replikák nehezítik az előadását, befogadását. Valljuk be: Tamási Áron drámai műveinek egy része mára meglehetősen hamissá vált, ellentétben a művészetről szóló elméleti írásaival, melyek csöppet sem veszítettek frissességükből, aktualitásukból.

Talán ennek az elavultságnak a kiküszöbölése miatt lett kissé eklektikus az előadás nyelvezete: a realista színháztól az erősen expresszív megnyilvánulásokon át az operaszerűen elénekelt párbeszédekig rengeteg irányba elkalandoztak az alkotók, de valójában olyan jó érzékkel tették ezt, hogy mielőtt bármivel is megbotránkoztatták volna a nézőt, visszaléptek arra a biztonságos talajra, mely a legkonzervatívabb néző számára is elfogadott lehet „egy Tamási-darab esetében”. Valószínűleg azért működik gördülékenyen az operába való átfordulás is, mert így hitelesebbnek tűntek azok a bizonyos replikák, és mert a produkciónak rendkívül hangsúlyos eleme a zene.

A főhős Bodrogi Antal Kónya-Ütő Bence alakításában mindenekelőtt zenésznek tűnik, aki csellójátékával új dimenziókat nyit a darabnak, olyan mélységet varázsol a kimondott szavak mögé, amilyen valószínűleg nem sok Bodroginak sikerült a darab 1947-es ősbemutatója óta. Mert ő valójában nemcsak színészként van jelen az előadásban, aki eljátssza a művészt, hanem művészként is, vagy elsősorban művészként, akinek a zene ugyanúgy lételeme, mint a színház. Aki nem azért tanult meg néhány akkordot, hogy ezt a szerepet eljátssza, hanem azért játssza így ezt a szerepet, mert zenész is, akinek köszönhetően egyre hangsúlyosabb szerepe van a zenének a sepsiszentgyörgyi színpadon. Nem véletlenül került be Gáspár Csaba is az előadásba, valójában az ő hegedűjátéka változtatta igazi csellóművésszé (is) a főszereplőt, ily módon pedig a darab egyik központi gondolata is valóságossá válik a néző számára. Egy művészt látunk-hallunk, aki álmai és ösztönei ellenére beáll iparosnak, aki félreteszi a vonót, de úgy bánik a fejszével, hogy nézni is rossz.

Valójában egyszerű a történet, talán túlságosan is egyszerű. Olyan, akár egy tanítómese, mely megerősíti a mindannyiunk számára ismert igaz­ságot: bár a pénz nélkülözhetetlen velejárója az életünknek, jobb, ha az igazán fontos kérdésekben a szívére hallgat az ember, és nem köt kompromisszumot abban, amit tehetsége és lelkiismerete diktál. A képkeretek, amelyekben a szereplőket látjuk, tökéletes eszközei a felnagyításnak, kihangosításnak, de egyben idézőjelbe is teszik az elhangzottakat, így aztán olyanná válik az egész történet, mint ami valóságos és mégsem, megszívlelendő és mégsem, igaz és hamis egyaránt. Gyönyörűek a képek, rendkívül látványos minden, lélekbe markoló a zene, és mégis olyan érzéssel szemléljük a látottakat, mintha idealisták szélmalomharcát látnánk, mely egészen elrugaszkodott a pénz és érdekek diktálta valóságtól.

Mindeközben a darab központi gondolata az előadásnak is központi gondolatává válik: nézőként is érezhetjük, hogy milyen könnyű melléfogni, összetéveszteni a giccset a művészettel, pálcát törni mindennemű alkotói erőfeszítés fölött. Tudjuk, hogy Bodroginak, Tamási Áronnak és az előadás alkotóinak is igazuk van mindabban, amit képviselnek, de azt is tudjuk, hogy a világ nem ilyen egyszerű, hogy a „dugójáték” csak a mesében tudja megváltoztatni a lelkeket, sorsokat...

A produkció tele volt élettel, a színészek valamennyien jól játszottak, azok is, akiknek kevésbé hálás szerep jutott. Talán a főhős és Bogyó szerepe a leghálátlanabb, akik a rengeteg karakterszerep ellensúlyaként mélyen érző embereket, adott esetben könnyekig meghatódó szerelmest játszanak, de meglepően jól állják a sarat. Örömmel tapasztaltuk, hogy a látvány fölé tudott nőni a színészi játék, talán nem véletlen ilyen szempontból, hogy a rendező is színit végzett. Mindenki magabiztosan lebegett a mese és valóság határán, kissé elrajzoltan, mégis rengeteg őszinte pillanatot teremtve ebben a meglehetősen szokatlan, időnként már-már szürreális keretben. Cirmos bácsi szeretetteljes bölcsessége, Kósa erőszakossága és simulékonysága, a házaspárok örökös civódása, a cimborák, iparosok, írnok játéka is meggyőző, újabb és újabb mikrotörténeteket bontva ki az előadásban. Az egyik kulcsjelenet Teréz megszólalása, mely megrázó és megható is egyben, mely úgy meseszerű, hogy közben ráébreszt a fájdalmasan egyszerű valóságra. Mint minden kísérletezésben, ezúttal is volt néhány olyan jelenet, mely kilógott a sorból – például a szekeres ember véres önmarcangolása – de mindent összevetve sikerült olyan kereteket teremtenie az előadásnak, amelyek között hitelesen tudott mozogni. Szabad, de célratörő is volt, úttalan utakon járt, de segített a nézőnek követnie őt. Ugyanakkor csak annyira volt megalkuvó, hogy mindez ne veszélyeztesse kísérleti jellegét.

Mintha a sepsiszentgyörgyi színház önmeghatározását láttuk volna ezen a kettős évfordulón, ugyanolyan őszintén és nyíltan, ahogy a körülmények szorításában is sikerült meghatároznia önmagát az elmúlt évtizedek során. „Az én véleményem szerint nem szolgálja a művészetek és a népek fejlődését az olyan törekvés, hogy inkább nevettessünk, mint hogy szembenézzünk a kérdésekkel. (…) A bódítás helyett igen ajánlatos volna az önvizsgálat és a megtisztulás” – vallja Bodrogi az őszinteségi játék végén, vallja Tamási Áronnal újra és újra a Tamási Áron Színház társulata.