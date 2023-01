Amint azt a vonatkozó határozattervezetek jóváhagyása előtt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, a városban zajló nagy beruházások mellett nehezebb a kisebb munkálatokra sort keríteni, de folyamatosan törekednek erre is. Több olyan utca is van a városban, ahol eddig nem történt még alapvető korszerűsítés sem, illetve mások esetében eljött az ideje a felújításnak. Előbbiek közé tartozik a Virág utca, ahol a közvilágítás cseréjét, az esővíz-elvezető hálózat kialakítását, valamint kétszáz méter szennycsatorna lefektetését tervezik. A munkálatok becsült értéke 3,2 millió lej. A Termés utcában is hasonló a helyzet, itt is az esővíz elvezetését, a szennyvízhálózat bővítését, valamint a közvilágítást kell megoldani. A munkálatok értéke ebben az esetben közel 3,5 millió lej. A Malom utca esetében a szenny­vízkezelő hálózatot kell sürgősen korszerűsíteni, de más munkálatokat is elvégeznek míg az Attila-hegyként ismert Horea, Cloșca és Crișan utcát már elég rég korszerűsítették, és megérett a javításra. A Malom utca esetében az összköltség meghaladja a négymillió lejt, míg az Attila-hegyen tervezetteknek a költségeit valamivel több mint 3,3 millióra becsülik.