A múlt év /2./

Tulajdonképpen nem jó dolog a tavalyi év legfontosabb eseményeire emlékezni, mert sajnos azok legtöbbje egyáltalán nem kellemes. De a katari futball-világbajnokság egész jó volt. Míg néztünk egy mérkőzést, nem gondoltunk egyébre. Aztán örvendeztünk annak is, hogy úgy tűnt, megszűnt a koronavírus-járvány, de év végére megérkezett egy sima influenzaszerű, amelyik, lehet, éppen olyan kellemetlen, mint a koronavírus, de szerencsére nem annyira halálos. Ez a jelenlegi vírus a maszkviselés miatt nem fért hozzá korábban az emberekhez, és állítólag elnyomta a COVID-19 is, ezért dühöng most annyira. Bosszút áll korábbi hátrányos helyzete miatt és arat.

Szerencsére nincs nagy veszélyben az emberiség, mert tavaly megszületett a Föld nyolcmilliárdodik lakosa, és reménykedhetünk abban, hogy még sokkal többen is leszünk, hacsak nem pusztítjuk el saját magunkat, amire bizony van esély. De bízzunk benne, hogy nem.

Tavaly reméltük azt is, hogy felvesznek a határellen­őrzés nélküli schengeni övezetbe, bár került néhány kerékkötő ország, kezdetben Svédország és Hollandia. A svédek jeges szíve végül meglágyult irántunk. Hollandiát lekenyerezendő vásároltunk néhány tűzoltóhajócskát, bizonyára azért, mert ha elkezdjük kitermelni a Fekete-tengerből a gázt, és netán valami ellenség felrobbantja a gázvezetéket, mint ahogy az Északi áramlattal is tették, és mondjuk fel is gyújtják, akkor tudjuk eloltani. Ezek után már azt hittük, hogy sínen van a csatlakozásunk, amikor derült égből (illetőleg Bécsből) becsapott a mennykő. Az osztrákok megfúrták csatlakozásunkat, és most ismét itt állunk Schengen kapujában, ott, ahol a part szakad. De ezt még megbánhatják az osztrákok, mert politikusaink és a hírtévék bosszút esküdtek úgy, hogy reszkessenek az osztrákok!

Elnökünk, Iohannis nyugtatgat, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér és csatlakozás. De egyelőre bosszúból most ő is, mint mások, csak annyit tehet, hogy nem megy Ausztriába sízni. Az idei farsangkor meg biztosan nem fog bécsi keringőt járni, esetleg angol valcert. Vagy szokás szerint úgy táncol, ahogy az unió húzza.

Brüsszelben elhúzták a nótáját az Európai Parlament egyik alelnökének, Eva Kailinek és néhány társának is, akik magas szinten művelték a korrupciót, és nagy pénzekért dalolták, amit elvártak tőlük. Sajnos a gázsi olyan nagy volt, hogy nem fért a pénz zsákokban és bőröndökben, így kilógott a lóláb, amely nagyot rúgott beléjük és az unió hírnevébe is. Ők pénzt, mi jó tanácsokat kaptunk, melyekkel arra próbáltak rávenni, hogy takarékoskodjunk, mert mint mondták, a legolcsóbb az el nem használt gáz, benzin, áram...

Európában egész évben embargókat vezettek be az oroszokkal szemben, többek közt a gáz- és kőolaj-behozatalra. Közben elszálltak az árak és a Balti-tenger alatt levő gázvezetékek. Azt mondják, hogy nem maguktól, hanem valakik felrobbantották. De hogy ki, nem tudni. Pedig összefogva kideríthetné az amerikai hírszerzés, a CIA, az angol MI6-os és az izraeli Moszad, amelyek rengeteg filmben fedtek fel nagy horderejű titkokat. Ha már annyira kíváncsiak, hogy ki tette, vajon miért nem fogtak össze az orosz KGB utódjával, a Külső Hírszerző Szolgálattal. Lehet tudják is, csak nem árulják el, mert a végrehajtókra még esetleg szükség lehet más gáz, olaj, elektromos és távközlési vezetékek felrobbantásánál is.

Sajnos úgy néz ki, idén sem lesz béke az olajfák alatt, illetve az ukrán földek felett. Év végére az ukránok kaptak még ígéreteket amerikai fegyverszállításra. Az Ukrajnában élő kisebbségiek pedig kaptak a nyakukba egy újabb kisebbségi törvényt. A magyarok tiltakoztak is ellene, és úgy két hét múlva felébredtek a románok is, hangoztatva, hogy az bizony úgy rossz, ahogy van. És aztán volt fogaknak csikorgatása, Velencei Bizottság emlegetése, mígnem Zelenszkij elnök december 29-én feltette az „i”-re a pontot, illetve kézjegyét a törvényre.

Reménykedjünk abban, hogy ez a 2023-as esztendő nem lesz olyan katasztrofális, mint amilyen az elmúlt év volt. Bár az optimisták azt szokták mondani, hogy az idei év jobb lesz, mint a következő, 2024-es év, és rosszabb, mint a tavalyi. Ne úgy legyen!

Borítókép: Magyar Nemzet