Évértékelő az Osonó Színházműhely vezetőjével

Tulajdonképpen nem jó dolog a tavalyi év legfontosabb eseményeire emlékezni, mert sajnos azok legtöbbje egyáltalán nem kellemes. De a katari futball-világbajnokság egész jó volt. Míg néztünk egy mérkőzést, nem gondoltunk egyébre. Aztán örvendeztünk annak is, hogy úgy tűnt, megszűnt a koronavírus-járvány, de év végére megérkezett egy sima influenzaszerű, amelyik, lehet, éppen olyan kellemetlen, mint a koronavírus, de szerencsére nem annyira halálos. Ez a jelenlegi vírus a maszkviselés miatt nem fért hozzá korábban az emberekhez, és állítólag elnyomta a COVID-19 is, ezért dühöng most annyira. Bosszút áll korábbi hátrányos helyzete miatt és arat.