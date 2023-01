Az épület­adók az épületek alapterülete, illetve az építőanyag és az övezet függvényében változnak. Nem ugyanannyit kell adózni egy téglából épült házért, mint egy faházért, ugyanakkor figyelembe veszik azt is, hogy az ingatlan A, B, C vagy D minősítésű városi övezetben fekszik-e, közművesített-e, mennyi az adózandó értéke és mikor volt építve. Az adó kiszámításához alapul vett adózandó érték 50 százalékkal csökken a százévesnél öregebb házak esetében, 30 százalékkal az 50–100 éveseknél és 10 százalékkal a 30–50 éveseknél.

A gépjárműadó a tavalyi évhez viszonyítva idén lényegesen nem változik. Az 1600 köbcentiméter henger­űrtartalmat meg nem haladó motorkerékpárokra és személygépkocsikra ugyanannyit kell adózni, mint tavaly, 2000 köbcentiméterig „kibírható” mértékben emelkedtek az adók, ezen felül pedig luxusadót kell fizetni a több száz lóerős autókra.

A helyi illetékek is változtak. Így például a 3,5 tonnánál nehezebb gépkocsik tulajdonosainak a törzskönyvbe bejegyzett tengelysúly függvényében mintegy 10–20 százalékkal többet kell fizetniük a város területén a súlykorlátozott utak és/vagy utcák használatáért. A tündérvölgyi Siklóalja utca használatára a fakitermeléssel foglalkozó cégeknek egy fával megrakott gépkocsira fuvaronként 40 és 120 lejt közötti úthasználati díjat kell fizetniük a gépkocsi bejegyzett tengelysúlyának függvényében. De havi bérletet is válthatnak, amely 16 tonnáig 400, 25 tonnáig 700 és 25 tonnán felül 1200 lejbe kerül.

Továbbá a zöldség- és élelmiszerpiacon is növelték az asztalfoglalási díjakat. Míg tavaly egy hús- és hentesáru-kereskedő 248 lejért foglalhatott asztalt egy hónapra az e célra berendezett felületen, idén ez 300 lejbe kerül. Ugyanitt a tejtermékeket árusítóknak 187 lej helyett 250 lejt kell fizetniük egy asztalért. Mindkét termékcsoport esetében egy napra is lehet asztalt bérelni 40 lejért – 17 lejjel többért, mint tavaly.

Mivel Kovászna fürdőváros, itt évekkel ezelőtt idegenforgalmi illetéket is bevezettek azok számára, akik a város területén leg­alább egy éjszakát eltöltenek. A fürdővendégeknek és/vagy turistáknak az eddigi 2 lej helyett idéntől 3 lejt kell fizetniük a város szálláshelyein eltöltött minden éjszakára. Az illetéket a szállodák gyűjtik be és utalják át az önkormányzat államkincstárnál vezetett számlájára.

Amint Gyerő József polgármester tájékoztatott: az idegenforgalmi adóból begyűlt összeget kizárólag a város turizmusának népszerűsítésére és fejlesztésére fordítják. Ebből tartják fenn a turisztikai tájékoztató irodát, ebből finanszírozzák a különböző beruházásokat, amelyek a várost látogató, kikapcsolódásra vágyó vagy gyógy­kezelésre érkező vendégek kényelmét, időtöltését szolgálják. A városvezető azt is elmondta: igyekeztek méltányosan eljárni, hogy például a sportpályák fenntartására ne olyan emberek adójából vegyenek el pénzt, akik nem is sportolnak. Ezért a sportlétesítmények energetikai és karbantartási költségeit a használatukra megszabott díjakból, illetékekből fedezik. Ezeket is növelni kellett, mert a költségek is nőttek. Úgyszintén növelni kellett olyan helyi illetékeket, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások költségeit hivatottak kiegyenlíteni. Ilyen például a különböző bizonylatok, engedélyek, igazolások stb. kibocsátása, ami közvetlen módon növeli a papírfogyasztással, nyomtatókoptatással, energiafogyasztással járó költségeket.

„Habár az adót csak az inflációhoz igazítottuk, amire a törvény egyébként kötelez is, bizonyos illetékeket muszáj volt megemelni, különben az önkormányzat apparátusának működése lehetetlen helyzetbe került volna” – mondta a polgármester.

Aki az adóját március 31-ig kifizeti, 10 százalékos kedvezményben részesül. Online is lehet fizetni, a polgármesteri hivatal honlapján a ghiseul.ro linkre kattintva.