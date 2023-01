Barót önkormányzata 4,5 millió lejt szerzett sikeres pályázat révén a Környezetvédelmi Alaptól a Gaál Mózes Általános Iskola főépületének modernizálására és energiagazdálkodásának javítására. Komoly feladat elé állítja ez a városházát: ezt a beruházást össze kell hangolni a Baróti Szabó Dávid Középiskola új épületénél zajló építkezés befejezésével, illetve megtörténhet az is, hogy az építőiparban érzékelhető általános drágulás miatt a bő egy éve vállalt félmillió lejes önrész nem lesz elég.

A pályázat kedvező elbírálásáról szóló jó hírt a tanácsülés napirendjén szereplő tervezetek megvitatását követően ismertette Benedek-Huszár János polgármester. Arra hívta fel a tanácstagok figyelmét, hogy a pályázat kiértékelésének elhúzódása gondot okozhat számukra, ugyanis annak költségvetése még 2021 augusztusában készült el, mire pedig a kivitelezési versenytárgyalás is lejár, azok az árak már rég nem lesznek valósak, azaz nagyon valószínű, hogy a drágulás miatt a város önrésze is nagyobb lesz.

Ráduly Róbert (RMDSZ) tanácstag is örömét fejezte ki, amiért ilyen jelentős összeget nyert a város, majd arra kérdezett rá: míg az iskola épülete munkatelep lesz, hol fog folyni a tanítás?

Benedek-Huszár János elismerte, nem lesz egyszerű a beruházás lebonyolítása, de megoldható, amennyiben a Baróti Szabó Dávid Középiskola felújítása időben megtörténik – és erre van is esély – jelentette ki.

A líceum új épületének fejlesztése és felszerelése jó ütemben zajlik: a külső munkákkal hamarosan végeznek, belül is jól haladnak, a fűtés teljesen fel van szerelve, a kivitelezővel a kapcsolat jó, a számlák naprakészen kifizetve, ezért úgy véli, három-négy hónap múlva átvehetik azt. Az egyetlen gondot az jelenti, hogy még nem tudni, az alagsornál, az ún. angol ablakoknál miként lesz a víz elvezetve. Arra is van esély, hogy a Helyi Fejlesztések Országos Programja által megoldódjon az esővíz-gazdálkodási rendszer kiépítése. Amennyiben minden rendben megy, „az iskolai év végére, mire az érettségi is lejár, a líceum épülete átadható-átvehető és beköltözhető lesz” – jelentette ki.

A líceum átköltözésével a régi, ún. gólyafészkes épületben, a műhelyépületben – amelyet úgy fognak felosztani, hogy három, de akár öt osztály is elférjen –, a könyvtárépületnek a középiskola által használt felében és a kapusszoba melletti teremben szabadul fel annyi hely, hogy a Gaál Mózes Általános Iskola átköltözhessen. A kiürített főépület felújítása, ha jól haladnak, fél év alatt elvégezhető. A gyors munka ellenére a 2023/2024-es tanévben szükség lesz még arra, hogy a diákdombi épületet tovább béreljék, annak a Petőfi utcára és a polgármesteri hivatalra néző termeit tovább használják.

Az RMDSZ-es Pál-Szilágyi Zoltán rákérdezett, van-e kilátás arra, hogy a megnövekedett önrészt valamilyen más forrásból fedezni lehessen, vagy a városnak kell kigazdálkodnia.

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, konkrét választ nem tud adni: volt már rá példa, hogy a finanszírozás forrásától függően lehetett kiegészítést igényelni, de úgy is, hogy nem. Példaként a piac modernizálását említette: a saját költségvetésükből kellett 157 ezer lej többletkiadást fedezniük. Hogy jelen esetben milyen előírások, milyen záradékok lesznek, kiderül a kivitelezési szerződés aláírásakor – mondotta válaszában a polgármester.