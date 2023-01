Zöld-fehér kosárral indult a Sepsi-SIC belgiumi vendégjátéka, amire gyorsan válaszoltak a házigazdák. Percekig kosárra kosárral válaszoltak a csapatok, ám az 5. percben Hrisztova két triplájának is köszönhetően lányaink átvették a vezetést (13–18). Ekkor a Romániában is megfordult edző, a spanyol José Araújo időkéréssel próbálta megtörni a mieink lendületét, de nem sikerült, és három perccel később már 10 pontos volt a sepsiszentgyörgyiek előnye (16–26). Az első negyed folytatása is rólunk szólt, a játékrész végére 22–31-re alakult a találkozó állása. A második szakaszban valamelyest kiegyensúlyozottabb volt a párharc, ám Zoran Mikes jobban teljesítő tanítványainak így is sikerült tovább növelniük a különbséget (43–55).

A harmadik játékrész kimaradt szentgyörgyi támadással és hazai triplával indult, majd a jó napot kifogó háromszékiek egymás után szórták a kosarakat. Ebben a negyedben a frissen leigazolt Gereben Lívia is feliratkozott a pontszerzők listájára, és 55–72-es eredményről rajtolt a találkozó utolsó 10 perce. Ebben is a zöld-fehérek irányították a küzdelmet, a 33. percben Cave bűntetőből szerzett kosarával már plusz húsznál járt a Sepsi-SIC. Ezt követően sem dőltek hátra lányaink, akik az utolsó sípszóig támadtak, a találkozó vége pedig 74–93 lett csapatunknak, amely ezzel a sikerrel óriási lépést tett a továbbjutás felé.

A mérkőzés legjobbját a Sepsi-SIC adta, hiszen Cave 29 ponttal és 10 lepattanóval vette ki részét együttese csütörtöki sikeréből. Mellette további két csapattársa is dupla-duplával zárta a meccset: Hrisztova 21 pontot és 10 leszedett labdát, míg Mununga 15 egységet és 17 lepattanót jegyzett. A túloldalon a 26 pontig jutó Wilson jeleskedett.

Női kosárlabda Európa-kupa, rájátszás, 1. kör – odavágó: Basket Namur Capitale–Sepsi-SIC 74–93 (22–31, 21–24, 12–17, 19–21). Namur, Octave Henry Sportcsarnokban. Mintegy 500 néző. Vezette: Nikola Bejat (norvég), Elvis Binders-Coders (litván), Armin Mutocic (német). Basket Namur Capitale: Dossou 4, Carpreaux, Saucin 6, Wilson 26, Zelnyte 14/6–Boosten, Matthys, Whittes 11, Defosset 4, Rupnik 9/6. Edző: José Araújo. Sepsi-SIC: Ghizilă, Jones 12/3, Hrisztova 21/6, Cave 29/3, Mununga 15–Jespersen 12/3, Gödri-Părău 2, Cătinean, Mititelu, Pop, Gereben 2. Edző: Zoran Mikes. (tibodi)