Politikai játszmák

Naponta napvilágot lát legalább egy olyan elemzés, tévés vagy rádiós kommentár, amely azt találgatja, hogyan szakad szét a koalíció. A nagy román véleményformálók politikai szájtartásuk függvényében latolgatnak, így olvashatunk arról, hogy az SZDP-sek lesznek az árulók, nem érdekük átvenni a kormányzást, inkább káoszt és felfordulást provokálnak, de arról is, hogy a liberálisok nem lesznek hajlandóak lemondani a miniszterelnökségről, és ők taszítják zűrzavarba az országot. A legtöbb előrejelzés nem számol békés, zökkenőmentes átmenettel, és nem csoda, mert a viszonylagos nyugalmat hozó koalíció több szempontból is természetellenes. Egyrészt azért, mert két ellentétes ideológiát képviselő párt szövetsége, melyet eddig sem az ország javának szolgálata, sokkal inkább néhány vezető barátságba hajló kompromisszumkészsége tartott össze, másrészt a másfél év utáni váltás sok szempontból természetellenes. Ez nem csak a kormányfő cseréjét jelenti majd, de váltás történik a legfontosabb minisztériumok élén is, ahol éppen csak kezdtek belejönni a munkába az alig egy éve felkent tárcavezetők. Legtöbbjüknek amúgy sincs sok köze az általuk irányított szakterülethez, pártjuk vezető politikusai, akik jól megérdemelt jutalomként kapják a bársonyszéket. Idővel azonban még így is kiismerhetik magukat valamelyest benne, ám most a várható csere új posztra helyezheti őket, ahol kezdhetnek mindent elölről. Újabb átmeneti időszak következne tehát májusban, még akkor is, ha gond nélkül megtörténik a váltás, ami nehezen hihető.

A liberális kormányfő, Nicolae Ciucă, ha átadja a kabinet vezetését, pártelnöki tisztségét és további politikai karrierjét is veszélyezteti, az SZDP-t irányító Marcel Ciolacu pedig miniszterelnökké válva kénytelen lesz lemondani az eddig gyümölcsöző, kormányban ellenzékit játszó szerepről. Az elmúlt esztendőben ugyancsak eredményesnek bizonyult a szociáldemokraták stratégiája és kommunikációja, sikerült elhitetniük, hogy minden szociális intézkedés, pénzosztogatás az ő érdemük, a lakosság életét nehezítő lépésekért, az inflációért, az energiaszámlák káoszáért a liberálisok a felelősek. Jól mutatják a közvélemény-kutatások is: az SZDP népszerűsége növekszik, a PNL-é csökken, jó esetben stagnál.

A liberálisoknak, ha jövőben választásokat akarnak nyerni, valamilyen nagy húzással kell előállniuk, ez pedig előrevetíti, hogy az idei esztendő nem lesz a békés kormányzás és nyugalom éve. A folyamatos acsarkodásnál jelentősebb egymásnak feszülésre, taktikázásokra, ravaszkodásra számíthatunk, pedig mindennél nagyobb szükség lenne a kiegyensúlyozott, jól átgondolt kormányzásra, hogy valahogy kilábaljunk a válságokból. Félő, Románia ismét, mint már annyiszor, a politikai játszmák áldozatává válik.