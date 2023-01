Növekedett a szemétdíj

A céhes város helyi tanácsát Zonda Balázs, a hulladékelszállítással foglalkozó Gosp-Com Kft. igazgatója tájékoztatta az anyagiakról, arról, hogy a lécfalvi szemétlerakót üzemeltető Eco Bihor Kft. miért kénytelen emelni a tarifákon. Az igazgató közölte: a szemétlerakási díjat a jelenlegi 12 lejről várhatóan 15 lejre kénytelenek növelni januártól. A kézdivásárhelyi tanács határozatából az is kiderül: a 2021. október 1-je és 2022. szeptember 30-a közötti időszakban a lécfalvi lerakóba összesen 45 036 tonna hulladékot szállítottak a begyűjtő cégek, ez a mennyiség azonban növekszik.

A Gosp-Com Kft. a hulladék tonnáját 633 lejért szállítja el, egy négy köbméteres konténer elviteléért kilométerenként 6,5 lejt kérnek. Továbbra is bérelhető ez az alkalmatosság, amelyet építkezési hulladékkal megrakva egy alkalommal 175 lejért visz el a cég, kérésre a komposztálható, biológiai­lag lebomló hulladék esetében ez az illeték 140 lej. Egy hónapra is bérelhető négy köbméteres kuka, ennek ára 60 lej, a 120 literes, eseményekre kiadott konténerek esetében a napi bér 5 lej. Az egy köbméteres, építkezési hulladékkal megrakott zsákokat 85 lejért szállítják el, az árak minden esetben tartalmazzák az áfát.



Sepsiszentgyörgy is jóváhagyta a drágítást

Sepsiszentgyörgy önkormányzata is jóváhagyta az elmúlt év utolsó képviselő-testületi ülésén azt a határozattervezetet, mely révén elfogadják, hogy január 1-jétől módosulnak az Öko Sepsi Társuláshoz tartozó közigazgatási egységekben (összesen 37) a Tega Rt. által alkalmazott hulladékelszállítási díjak, illetve a megyeszékhely esetében más köztisztasági tarifák is változnak.

Amint arról már korábban beszámoltunk, magán­személyek esetében a vegyes hulladék elszállítási díja városon az eddigi személyenkénti tíz lejről 15-re módosul, míg vidéken a személyenkénti nyolc lejről 10 lejre. A jogi személyek esetében a tarifa az eddigi havi, köbméterenkénti 165 lejről 204 lejre nő. A határozattervezet részét képező, a hatályos köztisztasági szolgáltatási szerződést ki­egészítő okirat ugyanakkor további ármódosításokat is tartalmaz. A kizárólag a megyeszékhelyt érintő szolgáltatásoknál is több tétel változik, az utcák tisztán tartásánál, hóeltakarításnál is adott szolgáltatások többe kerülnek január 1-től, illetve az építkezési hulladék átvételénél is elég jelentős áremelkedést vezetnek be. Emellett a különböző hulladékok számára bérelhető/megvásárolható konténerek, kukák, zsákok díjai is változnak.

Egy lényeges módosítás ugyanakkor, hogy azon magánszemélyeknél, akik nem hajlandóak szelektíven gyűjteni a hulladékot, és nagyobb mennyiséget „termelnek”, mint azok, akik válogatják, eltérő díjszabászt alkalmaznak. Az illetők 18 lejt fizetnek személyenként vidéken az elszállításért, míg városon (Sepsiszentgyörgy és Barót) a díj személyenként 25 lej. Ugyanennyit kell fizetniük azoknak is, akik kérik, hogy gyakrabban hordják el tőlük a hulladékot, amint az az előre megszabott szállítási program szerint történik, mivel nagyobb mennyiséget termelnek és a tárolóedények gyorsabban feltelnek. Azok a céges ügyfelek, akik nem gyűjtenek szelektíven, az eddigi köbméterenkénti 247 lej helyett 292 lejt fizetnek havonta. (ndi)