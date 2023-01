Felgyorsul az autópálya-építés

A nyertes cégnek többek között három viaduktot, nyolc közúti felüljárót és nyolc hidat kell megépítenie, a hidak egyike 1650 méter hosszú, és egy víztározó felett vezet át. A munkálatok ezen a szakaszon 2013-ban szakadtak félbe, amikor a román állam szerződést bontott az amerikai Bechtellel; a CNAIR 2015-ben szerződést kötött egy spanyol vállalattal, de azt 2016-ban már fel is bontották. A Pro Infrastructură Egyesület szerint idén jó esetben akár 126 kilométernyi autópályát is megnyithatnak, de 78,5 kilométer szinte biztos. Ezek zöme a Kárpátokon kívül lesz, de az idei első avatás az észak-erdélyi autópálya Szilágynagyfalu és Berettyószéplak közötti, 13,5 kilométeres szakasza lesz, amivel végre 1000 kilométer fölé emelkedik a romániai autópályák összhossza. Erdélyben idén még egy gyorsforgalmi út átadása várható, amely a Borsi utat köti össze (Nagyvárad közelében) az észak-erdélyi autópályával; nagyon jó esetben a 15,6 kilométeres Maroskece–Aranyosgyéres szakasz is elkészülhet.