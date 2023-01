Markéta Jerábková vezérletével a Vipers kezdett jobban, ezért Elek Gábor vezetőedző időt kért (7–4). Csapata hét percen belül egyenlített, sőt, nemsokára már két találattal vezetett. Ekkor váratlanul nagyot változott a játék képe, és az FTC hibáit kihasználva egy négygólos sorozatot produkáltak a norvégok, azonban a szünetben döntetlen volt az állás (15–15). A második félidőben az FTC egy kiváló széria végén megint kettővel jobban állt, majd a meccs kétharmadánál Jerábková sérülés miatt nem tudta folytatni. Egyik csapat sem uralta a játékot, sok volt a kapkodás, ráadásul az 53. percben kényszerszünetet kellett tartani, mert elmozdult a pálya borításának egy darabja. A házigazdák nagyszerű sorozata után felváltva estek a gólok, a magyar együttesnek volt esélye a győzelemre, de a végjátékban Katrine Lunde és Bíró Blanka is nagy védést mutatott be, Klujber Katrin lövését pedig sáncolták a hazai játékosok, akik így egy találattal győztek.

Nagy iramban kezdett Győrben az ötszörös BL-győztes ETO, amely a jó védekezéseket követő lerohanásoknak köszönhetően ellépett (5–1). A kezdeti lendület nem tartott sokat, mert a norvégok tartani tudták a lépést ellenfelükkel, de aztán időt kértek, ezt kihasználva pedig a győri gárda újra növelte a különbséget (11–5). Az első félidő végén több mint hat percig nem találtak be a házigazdák, de hibáik ellenére négy góllal vezettek a szünetben (17–13). A második felvonásban már három és fél perc után időt kért a Storhamar, ugyanis ezúttal is gyors játékkal és három találattal kezdett az ETO. A vendégek hétről négy gólra csökkentették hátrányukat, ám a folytatásban remekül védekezett a Győr, és egy kiváló sorozattal, tíz perccel a vége előtt eldöntötte a meccset (30–21). A hajrában pályára lépett és gólt is szerzett a hazai alakulat nyáron igazolt dán átlövője, Line Haugsted, aki súlyos vállsérü­lése miatt csak most mutatkozhatott be győri színekben a BL-ben.