Gabonaszállításban segíti Afrikát Magyarország

Előző írásunk

Jó és rossz pálinka közt bárki különbséget tud tenni. Na de két jó közt? Sőt, mi van, ha 868 mintából kell a legjobbat kiválasztani? Nemrég utóbbi esete forgott fenn: az I. Transylvanian Spirit Erdélyi pálinka- és párlatversenyre Erdély szinte minden szögletéből közel kilencszáz mintát küldtek be a hungarikumnak számító nedűből. Zömük közismert gyümölcsből készült – szilva, körte, alma, barack és cseresznye –, de akadtak olyanok is, melyek alapanyagáról – szelídgesztenye, gyömbér, zeller, sütőtök – sosem hittük volna, hogy pálinkának is alkalmas. A pálinkafőzők és a zsűri tagjai közül néhányat arról faggattunk: mi kell ahhoz, hogy jó legyen a pálinkánk, illetve milyen a jó, és hogyan ismerjük fel a jót? Egyvalamiben mindenki egyetértett: csakis jó gyümölcsből (és néha zöldségből) lehet jó pálinkát készíteni. Minden másban különbözött a véleményük. Mert ahogy az ízlés, úgy a pálinkafőzők ügyhöz való hozzáállása – és néha hite is – igencsak változatos.