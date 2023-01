Globális leszerelést sürget a pápa

A katolikus egyházfő úgy vélte, egyre fejlettebb haditechnika bevetése helyett „logikát kell váltani a teljes leszerelés útját követve, mivel semmilyen béke nem lehetséges ott, ahol a halál eszközei terjednek”.

Ferenc pápa hagyományos, a Szentszéknél akkreditált diplomáciai testülethez intézett beszédében vázolta az aktuális nemzetközi politikai, gazdasági és társadalmi eseményekkel kapcsolatos nézeteit. Emlékeztetett, hogy 2023-ra esik XXIII. János pápa latinul Pacem in Terris (Békét a világban) kezdetű enciklikájának hatvanadik évfordulója. A pápai dokumentum – amely a kubai rakétaválságot kísérte – az igazságon, igazságosságon, szereteten és szabadságon felépítendő békét szorgalmazta a nemzetek között. Ferenc pápa kijelentette, hogy elődjének korában az emberiség saját megsemmisülésének küszöbén állt, amit a párbeszéd segítségével sikerült elkerülni. Az atomháború veszélye ma is fenyegetően hat, és félelembe taszítja a világot. Aggodalmát fejezte ki az iráni atommegállapodás megtorpanása miatt. Azt mondta: „ma a harmadik világháború zajlik a globalizált világban, ahol a konfliktusok bolygónknak csak bizonyos részeit érintik, lényegében azonban mindenkit magukkal sodornak”. Példaként Ukrajnát említette, és az „értelmetlen háború” azonnali leállítását sürgette, melynek hatása egész térségeket érint Európán kívül is az energetikai ellátásban, valamint az élelmiszer-termelésben elsősorban Afrikában és a Közép-Keleten.