Kézdivásárhelyi egyházi mérleg

Összességében hasznos lépésnek tartják a szakmabeliek a borravaló megadóztatását, viszont – mint sok más új szabályozás esetében – a bevezetés módszere és az alkalmazás körül több aggály is felmerül. A vendéglátók véleménye egybecseng annak kapcsán, hogy szükség volt a terület valamilyen szabályozására (az érdekvédelmi szervezet is kérte ezt), ám többen kifogásolják, hogy némileg „derült égből” érkezett az egész, az érintetteknek nem volt idejük felkészülni. Akadnak ugyanakkor, akik csak egy újabb adóteherként értelmezik az egészet, mely tovább zsugorítja az alkalmazottak így is sovány jövedelmét.