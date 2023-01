Március

Kötelező ügyfélkapu-használat. E hónap elejétől vált kötelezővé a gazdasági szereplők számára, hogy regisztráljanak az adóhivatal elektronikus ügyfélkapuján (SPV). A kérések, egyéb iratok továbbítása kizárólag az elektronikus ügyfélkapun keresztül lehetséges. Az ügyfélkapu ingyenes, a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, az adózók számára a bevallástól a saját adózási helyzet ellenőrzéséig könnyíti meg a kommunikációt.

Bemutattuk. A baróti születésű Dombi Réka sepsiszentgyörgyi, Csíki utcai kis boltjában, a Naturekában többek közt étrend-kiegészítők, vitaminok, ételérzékenyek számára alapélelmiszerek, a sportolást hatékonyabbá tevő kiegészítők, gyógyfüvek és kozmetikumok kaphatóak. Minden termékük ellenőrizhető természetes forrásból származik.

A háború gazdasági összefüggései. Összefoglaltuk az orosz–ukrán háború legfontosabb gazdasági kérdéseit. Oroszország GDP-jének harminc százalékát a gáz- és olajkereskedelem adja, a világ legnagyobb gázexportőre és Európa egyetlen olajhatalma. Az Európai Unióba érkező gáz 35 százalékát Oroszország szállítja csővezetékeken keresztül. 2005-ig az Európába érkező gázszállítmányok 80 százaléka Ukrajnán keresztül érkezett, ezután több újabb gázvezeték is kiépült, Oroszország tervei szerint 2024-re teljesen ki tudnák hagyni Ukrajnát a gázszállításból. ♦ 2012-ben fedezték fel, hogy Ukrajna gazdasági övezetén belül a Fekete-tenger kontinentális talapzata, kiemelten a Krím félsziget környéke több mint 2 trillió köbméternyi földgázt rejthet. Ráadásul a palagáz és a palaolaj gazdaságos bányászatának lehetősége miatt felértékelődött a Donyeck és Harkov környékén, valamint a Kárpátok közelében lévő terület. Ukrajna világszinten piacvezető cégekkel kezdett tárgyalni, ez ütközik Oroszország gazdasági érdekeivel.

A dohánygyár épületeinek hasznosítása. A sepsiszentgyörgyi dohánygyár épületét 4,9 millió euróért megvásároló önkormányzat vezetői bejelentették, hogy a vételár háromnegyedét már kifizették, és beindult a tervezés a hasznosításról. Eldőlt, hogy a kommunista korszakot bemutató múzeumot itt fogják berendezni, az országos helyreállítási tervben (PNRR) 11,3 millió euró van e célra elkülönítve, a múzeumnak 2026. augusztus végéig kell elkészülnie. A többi épület hasznosítására ötleteket vártak, de elsősorban a fiatalok számára kívánnak lehetőséget nyújtani. Így került sor áprilisban a nyílt napra, majd ide költözött a Szent György-napi ifjúsági udvar, ősszel pedig itt tartották a Tabakó fesztivált.

Április

Gázt csak rubelért. Az „Oroszországgal szemben barátságtalan” országokkal folytatott földgáz-kereskedelem szabályairól szóló rendelettel az orosz fél egyoldalúan kikötötte a rubelben való fizetést.

A nyomtatott sajtó helyzete. Összefoglaltuk a helyi és regionális napilapok üzleti modelljére vonatkozó fejleményeket. Eszerint a még mindig jelentős, többezres olvasótáborral rendelkező, nyomtatott formában is megjelenő lapok piaca szűkül, fenntartásuk támogatás nélkül már középtávon sem megvalósítható. Szeptemberben robbant a (sajtó)bomba: a magyarországi költségvetésből (is) finanszírozott Médiatér Egyesület bejelentette: a portfóliójába tartozó nyomtatott napilapok, valamint több hetilap és periodika kiadását felfüggeszti, marad az online megjelenés.

Szankciók. Az Európai Bizottság sorrendben az ötödik szankciós csomagot fogadta el Oroszországgal szemben. Ezt az év folyamán még négy további csomag követte. Oroszország gazdasági elszigetelésével, illetve annak vélhető következményeivel (energiahordozók, más nyersanyagok hiánya) több uniós ország, így Magyarország sem értett egyet.

Intézkedéscsomag. A drágulásokat ellensúlyozó gazdasági és szociális intézkedéscsomagot jelentett be a kormány. A Támogatás Romániának elnevezésű, 17,3 milliárd lejes intézkedéscsomag a rászoruló lakosságon – nyugdíjasokon, gyermekes családokon, alacsony jövedelmű alkalmazottakon – és a vállalkozásokon segít, a lakosság több mint fele számára nyújt majd valamilyen védelmet az áremelkedésekkel szemben. A támogatások nagy részét uniós forrásokból fedezik.

Drága húsvéti bárány. A tölteni-sütni való bárány ára az egekbe szökött: még faluhelyen is – ahol általában olcsóbb, mint a városi piacokon – 40 lejt kértek átlagosan a vágott bárány kilogrammjáért, de a nagy­áruházakban a 60 lejt is elérte egy kilogramm bárányhúsnak az ára.

Stagfláció. A Brookings Institution és a Financial Times közösen vezetett teljesítménymérője szerint a lassuló növekedés és az egyidejű magas infláció, vagyis a stagfláció kettős kockázatával szembesül a világgazdaság, mindeközben a koronavírus-járvány utáni globális kilábalást az ukrajnai háború is tovább lassítja.

Kerékpárúttervek. Sikerült feltérképezni azt az útvonalat, amelyen bicikliutat lehet kialakítani Sepsiszentgyörgy és Réty között, de Háromszék más kistérségeiben is megkezdték a terepszemléket – közölte Jakab István Barna. A megyei tanács alelnöke sorra járta a vidéket és a polgármesterekkel együtt kereste a legmegfelelőbb útvonalakat, ugyanis több pályázati lehetőség nyílik kerékpársávok kialakí­tására.