Magához térő turizmus

Következő írásunk

Népi ragadványneve miért ne lehetne korpás ennek a községnek, ugyanis nemcsak itt, hanem az egész térségben művelik a fával, faragással, zsindelykészítéssel, fűrészáruval való munkát, hogy ki ne felejtsem a székely kapukat, melyből monumentális és dísztárgyméretű egyaránt készül Gelencén. Ami a jelzőt illeti, ennyi erővel korpásoknak nevezhetnénk a csernátoni kapuállítókat is. Gelencén jártamkor főleg Both László foglalkozott nagykapuállítással, kellett is már nagyon az utánpótlás, ugyanis az idő telik, s könnyen meglehet, hogy a nagy mester, Kelemen Dénes, a régi típusú nagykapuk megálmodója-készítője – különösen a családot ért gyászos esemény miatt – esetleg csak egyfajta vigaszként, de áttér majd az apróbb tárgyak könnyebb díszítő faragására.