„Javítanunk kell az irányítás és kommunikáció rendszerén. Ennek érdekében aktívan fogjuk alkalmazni a mesterségesintelligencia-technológiákat” – hangoztatta Sojgu a telekonferencián. A védelmi minisztérium idén a légi- és űrerők – egyebek között a vadászgépek, bombázók és drónok – harci képességeinek javítását, valamint a nukleáris triád fejlesztését is tervezi. „A legelső terveink között szerepel a modern csapásmérő képességek arzenáljának bővítése. Ugyanilyen fontos feladat a személyi állomány felszerelésének és taktikai apparátusának mielőbbi korszerűsítése a legmagasabb szintre. Mindennek, amire egy katonának szüksége van, modernnek, kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie” – mondta. Szergej Sojgu a katonai sorozóirodák munkájának, valamint a polgári és területvédelem rendszerének digitalizálását is beharangozta.

Mindeközben Szoledar és Artemivszk (Bahmut) települések környékén súlyos harcok folynak az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió tisztségviselőinek nyilatkozatai szerint. Gyenyisz Pusilin, az Ukrajnától elcsatolt úgynevezett Donyecki Népköztársaság megbízott vezetője a Pervij Kanal állami tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy Szoledar „nagyon közel áll a felszabadításhoz”, ugyanakkor elismerte, hogy ezért „nagyon nagy árat” kell fizetni, és az ukrán helyőrség a veszteségekkel nem számolva tanúsít ellenállást. Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz zsoldoscsoport alapítója kijelentette, hogy az ukrán hadsereg „bátran harcol Bahmutért és Szoledarért”, és cáfolta azokat a kijelentéseket, amelyek szerint az ukrán katonák tömegesen dezertálnának. Prigozsin szerint – akinek nyilatkozatát a sajtószolgálata osztotta meg Telegramon – a két városért „véres és nehéz harcok folynak”. Az RBK gazdasági napilap idézte Prigozsin január eleji nyilatkozatát, amelyben az üzletember azt mondta, hogy történelmi és földrajzi adottságai miatt Artemivszk egyedülálló és nagyon nehéz hely a harci műveletek szempontjából. Felhívta a figyelmet arra, hogy a várost gátak, szakadékok és magaslatok tagolják, és „hab a tortán”, hogy Szoledar és Bahmut alatt bányák rendszere épült ki, amelyek „valójában föld alatti városok hálózatát” alkotják. Artemivszkből és a környező településekből Prigozsin szerint az ukrán hadsereg „egységes védelmi rendszert hoz létre”.

Ukrán tisztségviselők szintén intenzív harcokról számoltak be Bahmut és Szoledar térségében. Az orosz erők az elmúlt napban 106 alkalommal lőtték a Donyeck megyei Szoledar városát, és 22-szer csaptak össze az ukrán katonákkal a térségben – számolt be Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán alakulatok szóvivője. Szavai szerint a fagyos időjárás lehetővé teszi a nehézeszközök – harckocsik, gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállító járművek – használatát, ezért az ukrán erők számára ellentámadásra is lehetőség nyílik. Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka cáfolta azokat az orosz sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint az orosz hadsereg elfoglalta volna Szoledart. Kifejtette, hogy az orosz erők több irányból rohamozták meg a várost, és a legfelkészültebb fegyvereseket, a Wagner magánhadsereg zsoldosait is bevonták a műveletbe. „Ugyanakkor védőink bátorságának, a tűzerő ügyes és hozzáértő felhasználásának köszönhetően az ellenség jelentős veszteségeket szenvedett, és ismét visszavonult” – fogalmazott a parancsnok. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett: vasárnap esti videoüzenetében Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy erősítést küldenek a térségbe.